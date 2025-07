Misiliscemi: donna finisce fuoristrada a Marausa e il guardrail attraversa l'auto

17/07/2025 14:19:00

Poteva trasformarsi in tragedia, l’incidente automobilistico avvenuto intorno alle 13:30, in località Marausa, a Misiliscemi.

Una donna alla guida di una Nissan Qashqai ha perso il controllo dell’auto, finendo contro il guardrail, che ha attraversato interamente l'abitacolo della vettura.

La signora, miracolosamente, è rimasta illesa. Scioccata per quanto accaduto, è stata soccorsa da alcuni passanti, mentre l’auto è rimasta incastrata nella barriera metallica che, sebbene pensata per proteggere automobilisti e motociclisti, purtroppo spesso si trasforma in una trappola mortale.

Fortunatamente, in questo caso non ci sono state conseguenze gravi.