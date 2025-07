Marsala, l'assessore Tumbarello: "Già segnalata a Siciliacque la perdita di San Teodoro"

17/07/2025 09:21:00

"Riguardo alla grave perdita d’acqua tra San Teodoro e Birgi Novi, è stata fatta più volte la segnalazione a Siciliacque, che è il soggetto titolare della gestione dell’infrastruttura e della distribuzione in quel tratto di rete idrica», dichiara l’assessore e vice sindaco di Marsala Giacomo Tumbarello.

"Va chiarito – prosegue Tumbarello – che quella condotta non è di competenza del Comune di Marsala, né possiamo intervenire direttamente con mezzi o operai comunali. Comprendiamo il disagio degli agricoltori, soprattutto in un momento così critico, ma occorre anche che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Da parte nostra – conclude – continueremo a sollecitare Siciliacque finché non sarà effettuata la riparazione necessaria".