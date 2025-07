L'’ASP di Trapani assegna le guardie mediche turistiche. Resta scoperta San Vito Lo Capo

17/07/2025 07:11:00

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha completato le assegnazioni dei medici per le guardie mediche turistiche e i presidi di continuità assistenziale in vista dell’estate, risolvendo le principali criticità registrate nelle scorse settimane.

Dopo l’ultima convocazione dello scorso venerdì da parte dell’Unità operativa per la gestione delle attività convenzionate, sono state coperte le postazioni rimaste vacanti a Tonnarella, Castellammare del Golfo, Triscina e Tre Fontane, così come quelle di Casa Santa Erice e Campobello di Mazara.

Assegnazioni completate anche per l’istituto penitenziario di Trapani. Per quanto riguarda la guardia medica di Trapani centro, coperta solo parzialmente, si provvederà con singoli turni di reperibilità.

Il risultato arriva anche grazie all’accordo firmato di recente tra la direzione strategica dell’ASP e i sindacati dei medici di base (SNAMI, FIMMG e SMI), che ha previsto – tra le altre misure – un aumento del compenso orario per incentivare i professionisti ad accettare incarichi nei presidi “meno attrattivi”.

L’unica nota dolente: San Vito Lo Capo

Rimane però scoperta una delle località più turistiche della provincia: San Vito Lo Capo. Nessun medico ha accettato di coprire i turni della guardia medica turistica e resta vacante anche un turno settimanale da 24 ore della postazione ordinaria.

“Siamo riusciti a completare le assegnazioni per servizi che sono fondamentali, soprattutto in estate, sia per i residenti sia per i tanti turisti”, ha commentato il commissario straordinario dell’ASP, Sabrina Pulvirenti. “Capisco che località come San Vito, dove la popolazione triplica nei mesi estivi, possano scoraggiare i giovani medici. Ma è proprio da questi incarichi che può partire una vera crescita professionale”.

L’ASP continua dunque a cercare soluzioni per garantire l’assistenza anche in una delle mete più frequentate dell’estate trapanese.