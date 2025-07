Il salemitano Renato Adamo trionfa ai Campionati italiani paralimpici di Grosseto

17/07/2025 07:38:00

Ancora un trionfo per l’atleta di Salemi Renato Adamo ai Campionati Italiani Assoluti di Atletica Paralimpica svoltisi il 12 e il 13 luglio scorsi, presso lo stadio di atletica di Grosseto, in Toscana. (nella foto insieme al nuovo presidente nazionale della Fispes

Ancora un lusinghiero successo per la “Società Parco Sport” di Altofonte per le vittorie dei due suoi atleti di punta Renato Adamo e Giuseppe Mannino.

Un evento sportivo, quello di Grosseto, di notevole spessore sportivo e agonistico, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia e in cui, ancora una volta, la “Società Parco Sport” di Altofonte ha dato conferma di essere tra i club siciliani con una consolidata esperienza, e di essere una delle società più competitive a livello nazionale, grazie al suo tecnico Luigi Bentivegna.

Anche in questa occasione, il runner salemitano Renato Adamo e’ tornato a casa con il ricco bottino di ben tre medaglie d’oro: rispettivamente nei 100m, 200m e 400m nella categoria T45.

Di grande rilievo, che tanto ha impressionato gli esperti del settore, il suo tempo di 14,93 secondi nei 100m, di poco inferiore al suo record personale.

Il tecnico Luigi Bentivegna ha espresso una grande soddisfazione per i risultati ottenuti dal “suo” atleta, sottolineando che non tutti gli atleti possono vantare di avere conquistato ben 36 medaglie d’oro nel corso della loro carriera, mentre un particolare pensiero, Renato Adamo, ha voluto rivolgere al dottore Diego Genua, direttore del VitaLity, centro di medicina fisica e riabilitativa, per il periodico sostegno psico-fisico ricevuto.

A prescindere dall’aspetto agonistico, in questo tipo di manifestazione si respira sempre un clima di solidarietà che va al di là della vittoria sportiva.

Concludiamo con una amara considerazione. Ancora una volta al meridione d’Italia, alla Sicilia tutto questo viene negato. Il motivo? In questa vastissima area, in pratica da Roma in giù, isole comprese, non esistono strutture sportive con piste di atletiche omologate per questo tipo di manifestazioni agonistiche.

Franco Ciro Lo Re