Al via la vendemmia 2025, per Cantine Ermes focus su sostenibilità e modello cooperativo

18/07/2025 17:33:00

Ha preso il via con qualche giorno d’anticipo in Sicilia la vendemmia 2025 di Cantine Ermes, cooperativa vitivinicola tra le maggiori in Italia per superficie coltivata a biologico certificato. Le prime uve raccolte – Pinot Grigio, Chardonnay, Viognier e basi spumante – aprono una campagna che si estenderà anche in Puglia, Abruzzo, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.

Le previsioni per le varietà a bacca bianca, in particolare Catarratto e Grillo, sono prudenzialmente ottimistiche. Le condizioni climatiche registrate, con buona ventilazione e forti escursioni termiche, hanno favorito un equilibrio tra zuccheri e acidità. Sul piano quantitativo, si prevede una resa media compresa tra i 70 e i 90 quintali per ettaro, in linea con le annate precedenti.

Cantine Ermes, con oltre 2.700 soci e una superficie vitata di 14.394 ettari (di cui oltre 3.100 biologici), consolida il proprio modello cooperativo multiregionale. L’organizzazione punta su assistenza tecnica, gestione dei conferimenti differenziata e un sistema centralizzato di controllo qualità e tracciabilità.

Il piano vendemmiale prevede un forte coordinamento tra sedi operative e iniziative di comunicazione rivolte ai mercati internazionali. Sono inoltre in programma attività di formazione per i soci e iniziative enoturistiche per rafforzare il legame tra produzione e consumatori.

Nel contesto di un comparto che affronta sfide ambientali e di mercato, la cooperativa continua a puntare su sostenibilità e innovazione come fattori di competitività.