Trapani, Antonini annuncia due "colpi" per l'attacco

18/07/2025 19:15:00

Due arrivi di... "peso", un ritorno e una "prima" dopo tante battaglie da avversario. Il Trapani completa l'attacco con gli ingaggi di Luigi Canotto e Manuel Fischnaller, due accattanti di grande esperienza che innalzano il livello della rosa a disposizione di Salvatore Aronica. L'annuncio, come ormai tradizione, è arrivato direttamente dal presidente Valerio Antonini attraverso i propri canali social.

Per Luigi Canotto si tratta di un ritorno al Trapani, dove era stato nel 2016-17 quando, giovanissimo, affrontò con i granata la serie B. Giocò 15 partite segnando 2 gol, tutti in Coppa Italia, ma, soprattutto, non si lasciò benissimo con la tifoseria, trasferendosi alla Juve Stabia e diventando un "rivale" dei granata" quando, con le Vespe, battagliò proprio con il Trapani per la vittoria della serie C.

Manuel Fischnaller è un attaccante che ha disputato oltre 500 partite in carriera e che, ai suoi albori, è stato rivale del Trapani quando vestiva la maglia del Sud Tirol, nella stagione 2011-12, quella nella quale i granata sfiorarono la promozione in serie B perdendola in favore dello Spezia dopo una stagione nella quale, per lunghi tratti, avevano letteralmente dominato il torneo.

Reggina, Cremonese, Alessandria e Torres, poi, sono state le sue squadre e nelle ultime tre stagioni, in Sardegna, è sempre andato in doppia cifra, mostrando una continuità tale che lo rende uno dei bomber più ricercati di tutta la serie C.