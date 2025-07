18 Luglio: caso Sala, bombardata chiesa a Gaza, la malattia di Trump, muore base jumper

18/07/2025 07:40:00

E' il 18 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• FdI e Lega non si sono precipitati a chiedere le dimissioni del sindaco del Pd Sala, indagato per la gestione dell’urbanistica a Milano. Meloni, Crosetto e Salvini hanno parlato di garantismo e di eccessi della magistratura

• L’esercito israeliano – per errore, ha dichiarato poi – ha colpito l’unica chiesa cattolica di Gaza, quella a cui papa Francesco telefonava tutte le sere, causando tre morti



• Trump ha chiesto di desecretare i documenti sul caso Epstein per dimostrare che non ha niente da nascondere. Lo ha detto dopo che il Wall Street Journal ha rivelato l’esistenza di una lettera oscena che aveva inviato a Epstein (che secondo il presidente è falsa)

• Trump ha fatto sapere di soffrire di insufficienza venosa cronica (per questo spesso ha le caviglie gonfie) e ha detto di volere che nella Coca-Cola il dolcificante derivato dal mais venga sostituito dallo zucchero di canna

• Dopo i bombardamenti israeliani le forze governative siriane si sono ritirate da Suwayda, centro druso nel Sud del Paese

• Francia e Gran Bretagna hanno firmato un patto su difesa e sicurezza, il più importante dai tempi della seconda guerra mondiale

• Nelle Marche il celebre base jumper austriaco Felix Baumgarten è morto finendo in una piscina con il suo parapendio a motore

• Nel senese una carabiniera di 28 anni si è sparata nel suo alloggio in caserma

• A Macherio una donna è stata uccisa in strada dall’ex compagno (era scappata dal Perù per sfuggire alle sue violenze)

• In Spagna è stato arrestato Andrea Cavallari, 26 anni, condannato per la strage di Corinaldo, evaso nel giorno della laurea

• A Roma, in un campo, un muratore ha trovato uno scheletro umano che forse (si spera) è di un antico romano

• Il governo britannico ha annunciato una legge per abbassare da 18 a 16 anni il limite di età per il voto

• La Francia ha ceduto al Senegal la sua ultima caserma completando così il ritiro dei propri militari da tutta l’Africa occidentale e centrale

• Schlein e De Luca si sono accordati per candidare Fico a governatore della Campania

• Associazioni ucraine hanno comprato tutti i biglietti delle prime file del concerto del filoputiniano Valerij Gergiev alla reggia di Caserta

• In un paese svizzero sono stati banditi i francesi dalla piscina comunale, e alla piscina di Mendrisio stanno pensando di fare lo stesso con gli italiani

• Kering e il fondo del Qatar Mayhoola starebbero pensando di vendere Valentino

• Un pezzo di meteorite proveniente da Marte è stato venduto per 5,3 milioni di dollari

• Il principe Harry è andato in Angola e ha camminato in un campo minato, come fece sua madre Diana trent’anni fa

• Pogačar ha vinto la 12esima tappa del Tour de France staccando di oltre due minuti il secondo arrivato, e ha dedicato la vittoria a Samuele Privitera, il giovane ciclista morto al Giro della Valle d’Aosta

• Sono morti il giocatore di football statunitense Bryan Barman (38 anni), la cantante statunitense Connie Francis (87), l’attrice polacca Joanna Kołaczkowska (59)



Titoli

Corriere della Sera: Inchiesta a Milano, scontro su Sala

la Repubblica: Assedio a Sala, Meloni frena

La Stampa: “Il grande scambio di Milano”

Il Sole 24 Ore: Fisco, arriva il sì alla nuova sanatoria / per oltre 2 miliardi di partite Iva

Avvenire: Chiesa nel mirino

Il Messaggero: Inchiesta sul “sistema Milano”

Il Giornale: La Schlein scarica Sala

Leggo: Milano, l’inchiesta è maxi: 74 indagati

Qn: Modello Milano, 74 indagati / Il sindaco: "Vado avanti"

Il Fatto: Sala indagato e difeso da Pd / e destre. Rissa Dem-5Stelle

Libero: Sala è fritto, la sinistra è cotta

La Verità: Sala indagato, il Pd lo molla

Il Mattino: Inchiesta sul “Sistema Milano”

il Quotidiano del Sud: Milano, 74 indagati / Sala sotto assedio / Meloni: non si dimetta

il manifesto: Sparare / sulla croce

Domani: Il Pd difende Sala, la sinistra spera / Così Viola ha terremotato Milano