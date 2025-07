Alcamo: rubano una bici elettrica in un concessionario, denunciati tre minorenni

18 Luglio: caso Sala, bombardata chiesa a Gaza, la malattia di Trump, muore base jumper

E' il 18 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • FdI e Lega non si sono precipitati a chiedere le dimissioni del sindaco del Pd Sala, indagato per la gestione dell’urbanistica a Milano....