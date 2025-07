La Valle del Belìce si prepara ad accogliere il turismo con "Ahlan bik"

18/07/2025 13:11:00

Martedì 22 luglio, la Valle del Belìce si arricchirà di un nuovo punto di riferimento per la valorizzazione del suo straordinario patrimonio culturale e naturale.

Sarà infatti inaugurato a Gibellina, in piazza XV Gennaio '68, l'InfoPoint turistico e la nuova sede della Rete Museale e Naturale Belicina.

Questo nuovo spazio nasce nell’ambito del progetto Ahlan bik: arte, natura e cultura nella Valle del Belìce, un’iniziativa cofinanziata dal Gal Valle del Belìce tramite il PSR Sicilia 2014-2020. Il nome del progetto, Ahlan bik, che in arabo significa "benvenuto", non è solo un saluto, ma un invito ad accogliere i visitatori in modo caloroso e partecipativo. Il progetto si inserisce in un percorso di collaborazione tra la Rete Museale e Naturale Belicina, il Comune di Gibellina e la Pro Loco Avanguardia Dinamica, e ha come obiettivo quello di far conoscere la ricchezza culturale, storica e paesaggistica della Valle del Belìce, un territorio che ha saputo rinascere dopo il devastante terremoto del 1968. L’InfoPoint, che avrà sede nei locali sotto i portici del municipio di Gibellina, diventerà il cuore pulsante dell’accoglienza turistica, fungendo da punto di orientamento per chi desidera esplorare gli itinerari culturali, naturalistici, archeologici, antropologici e artistici della zona. Il centro sarà gestito dai volontari della Rete Museale e da operatori del Servizio Civile Universale, e garantirà un servizio attivo in modo da ottimizzare la fruizione da parte dei turisti, seguendo i flussi stagionali.

Oltre all’InfoPoint, il progetto prevede l’implementazione di una rete diffusa di punti informativi nei Comuni del Belìce, dotati di pannelli e QR code multilingua, attraverso cui i visitatori potranno accedere a contenuti digitali e interattivi, supportati da un'app dedicata. Inoltre, un ufficio di segreteria e coordinamento promuoverà tavoli di lavoro tra gli attori locali, favorendo una governance inclusiva e partecipata. Giuseppe Maiorana, presidente della Rete Museale e Naturale Belicina, ha commentato: «L’inaugurazione dell’InfoPoint segna un passo fondamentale per la promozione del nostro territorio. Ahlan bik non è solo un centro informazioni, ma un invito a vivere la nostra valle, un'esperienza che si arricchirà ulteriormente con Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026.» Il sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Siamo entusiasti di partecipare a questo progetto, che darà nuova linfa al nostro territorio, da sempre meta di appassionati di arte contemporanea. L’InfoPoint sarà un tassello fondamentale per accogliere i turisti che arrivano a Gibellina per ammirare le opere d’arte che rappresentano il nostro simbolo di rinascita.»

L'inaugurazione di martedì 22 luglio inizierà alle 16.30, con i saluti istituzionali e la presentazione del progetto. Alle 17.40, seguirà il talk “Prospettive future, sostenibilità e collaborazioni in RETE”, un momento di confronto sulle strategie future per il rilancio turistico e culturale della Valle del Belìce. Alle 18.30, ci sarà l’inaugurazione ufficiale dell’InfoPoint, seguito da un brindisi con i vini dell’Azienda Agricola Palazzolo NOAH.