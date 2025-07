Mazara: il comune affida la gestione di due micro nido comunali

18/07/2025 16:04:00

Il Comune di Mazara del Vallo ha pubblicato sull’albo pretorio online l’Avviso di Manifestazione d’Interesse e l’Indagine di Mercato per l’affidamento dei servizi all’infanzia relativi alla gestione dei due micro nido comunali per l’anno scolastico 2025/2026.

L’iniziativa riguarda nello specifico: il Micro Nido del Plesso Poggioreale, con una capienza di 22 posti; il Micro Nido del Plesso Santa Gemma, con una capienza di 13 posti.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla futura procedura negoziata devono presentare la propria manifestazione d’interesse entro e non oltre le ore 14:00 del 25 luglio 2025, esclusivamente via PEC all’indirizzo: servizisociali@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it.

L’indagine di mercato non costituisce avvio di procedura di gara, ma rappresenta un passaggio preliminare per individuare i soggetti in possesso dei requisiti richiesti. Solo gli operatori che avranno presentato domanda entro i termini indicati saranno invitati alla successiva procedura negoziata che si svolgerà attraverso il portale TuttoGare, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il valore complessivo del servizio, della durata di 35 settimane (da settembre 2025 a giugno 2026), è di circa 320mila euro, cifra comprensiva di oneri, costi del personale, pasti e IVA.

Il procedimento è seguito da Anna Robino, Responsabile dell’Ufficio Affari Sociali. I servizi sono finanziati con fondi del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana. Per ulteriori informazioni e per scaricare l’avviso e il modello di domanda è possibile consultare l’albo pretorio online del Comune di Mazara del Vallo.