18/07/2025 22:05:00

Petrosino: una barca simbolica in Piazza Biscione per celebrare l’estate e la comunità

In Piazza Biscione, a Petrosino, è comparsa una barca un po’ speciale. Non naviga in mare aperto, ma si propone di parlare al cuore di chi la osserva. Le sue vele, intrecciate a mano, sono il frutto del lavoro delle associazioni locali “I Picciotti di via Cafiso” e “Mani, Filo e Fantasia”, con il sostegno del Comune di Petrosino.

L’iniziativa vuole offrire uno spazio semplice ma significativo per ricordare che anche nei periodi più complessi, la speranza può restare viva. La barca è un simbolo: rappresenta il viaggio, l’attesa, ma anche l’arrivo, il legame con il territorio e con chi lo vive ogni giorno.

Secondo una suggestione legata all’installazione, chi si ferma davanti alla barca, scatta una foto e la condivide, potrebbe ritrovarsi a vivere un’estate diversa: più attenta ai dettagli, alle relazioni, ai piccoli momenti che fanno la differenza.

L'invito alla cittadinanza

Fermarsi qualche istante davanti alla barca

Scattare una foto

Condividerla con l’hashtag : #estatepetrosino2025

: Lasciarsi sorprendere da ciò che può nascere anche da un gesto semplice

“Hai già fatto la tua foto?” è la domanda con cui si chiude l’invito del Comune. Perché, a volte, anche un’installazione come questa può essere l’occasione per riscoprire uno sguardo diverso sulle cose.