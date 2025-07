Disabilità gravissima: dalla Regione 38milioni per garantire continuità dei servizi

18/07/2025 11:02:00

Oltre 38 milioni di euro per assicurare assistenza e sostegno alle persone con disabilità gravissima in Sicilia. È la somma impegnata dall’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali per coprire le mensilità di giugno e luglio 2025 relative al beneficio economico previsto per i soggetti affetti da gravissime disabilità.

«Anche quest’anno, con l’arrivo della pausa estiva, abbiamo voluto prevenire eventuali ritardi nei pagamenti, erogando due mensilità in un’unica soluzione», spiega l’assessore Nuccia Albano. «Il nostro obiettivo è restare vicini alle persone più fragili e alle loro famiglie, garantendo servizi fondamentali e continuità nell’assistenza».

I fondi provengono dal “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza” e saranno ripartiti tra le Aziende sanitarie provinciali dell’Isola, in base al numero di soggetti censiti al mese di giugno 2025. Attualmente, sono oltre 15.738 le persone in Sicilia rientranti nella categoria di disabilità gravissima. Un intervento concreto che conferma l’impegno della Regione nel sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione.

Economia, Rating Sicilia stabile - La Sicilia mantiene il proprio rating "BBB" con outlook stabile. Lo ha confermato l’agenzia internazionale Fitch nel suo report periodico, registrando un ulteriore rafforzamento della solidità finanziaria della Regione. Un risultato accolto con soddisfazione dal presidente Renato Schifani: «È il riconoscimento del lavoro svolto per il risanamento dei conti e la riduzione del debito».

Nel dettaglio, Fitch ha migliorato lo “Standard Credit Profile” della Regione da BB a BB+, evidenziando una minore propensione all’indebitamento e un’accelerazione nel percorso di consolidamento dei conti pubblici. La valutazione tiene conto anche dell’aumento delle entrate tributarie, segno di una gestione più efficiente e di una maggiore credibilità agli occhi degli investitori.

«Dopo i giudizi positivi di Moody’s e Standard & Poor’s – prosegue Schifani – anche Fitch ci conferma una Sicilia in evoluzione, capace di attrarre investimenti e generare sviluppo. La Regione è su un sentiero di crescita stabile, sostenuto da conti pubblici in ordine e una governance responsabile».

Una promozione che contribuisce a rafforzare l'immagine della Sicilia sui mercati internazionali e rappresenta un ulteriore passo verso una gestione finanziaria sempre più virtuosa.