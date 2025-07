Oggi scioperano i lavoratori della Lidl in Sicilia. Ecco perché 

18/07/2025 08:02:00

I lavoratori della Lidl in Sicilia oggi incroceranno le braccia.

I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno indetto uno sciopero che nell’isola coinvolge 1.500 lavoratori di tutte le filiali compreso il centro di distribuzione di Misterbianco. Saranno previsti sit-in a Palermo per tutta la mattinata nel punto vendita Lidl di viale Regione angolo via Perpignano, a Catania in corso Indipendenza, a Messina e a Milazzo, mentre Caltanissetta, Agrigento ed Enna si ritroveranno al punto vendita di via Due Fontane a Caltanissetta.

«L'azienda nonostante gli utili - dicono i sindacati - continua a negare le rivendicazioni dei propri dipendenti».