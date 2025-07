Maltrattamenti e violenza sessuale alla compagna, condannato in appello un castelvetranese

18/07/2025 07:45:00

La Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna a nove anni di carcere che l’8 novembre 2022 il Tribunale di Marsala ha inflitto a Vito Biundo, 41enne imprenditore

castelvetranese, per maltrattamenti familiari e violenza sessuale. Secondo l’accusa, dal 2016 all’agosto 2020, l’imprenditore avrebbe ripetutamente insultato, minacciato di morte e picchiato la compagna (A.D.M., di 36 anni), da cui ha avuto una figlia. L’uomo non avrebbe, inoltre, provveduto ai bisogni della famiglia, lasciandola per due anni senza allaccio elettrico. Avrebbe, poi, preteso che la compagna non uscisse di casa e frequentasse le sue amiche. Infine, nell’estate 2020, in due o tre occasioni l’avrebbe costretta con la violenza a subire rapporti sessuali. Nel processo, la donna si è costituita parte civile, con l’assistenza dell’avvocato Enza Pamela Nastasi. A titolo di

risarcimento danni, Biundo è stato condannato a versare 50 mila euro all’ex compagna.

Dopo la sentenza di primo grado, la legale di parte civile dichiarò: “E’ un risultato che rende giustizia per le violenze subite e denunciate dalla vittima. Tuttavia le sofferenze fisiche e psichiche segneranno come un marchio indelebile la vita di una donna”. Nelle carte del procedimento si parla di “più condotte di sistematica sopraffazione reiterate nel tempo” e consistite nel ripetere “quotidianamente” alla compagna di essere una “persona inutile” e di essersi pentito di avere fatto una figlia con lei. Poi, nel corso dei vari litigi, anche minacce di morte (“ti ammazzo, mi faccio trent’anni di galera, ammazzo te, tuo padre e la tua famiglia”, “qualche giorno prendo una corda e ti impicco”). Sarebbero state queste le reazioni minacciate nel caso in cui la donna avesse portato via con se la bambina. Vito Biundo, che opera nel settore delle escavazioni, non avrebbe inoltre provveduto ai bisogni della famiglia, lasciandola addirittura per due anni senza allaccio elettrico.