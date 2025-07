Mazara, auto contro il muro dell'ufficio postale per evitare collisione con altra vettura

18/07/2025 17:49:00

Incidente a Mazara, nella zona Trasmazaro, intorno alle 13:30, dove, un'auto guidata da un giovane è finita contro il muro delle Poste Italiane, all’angolo tra via Emanuele Sansone e via Giacomo Puccini.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per evitare una collisione con un’altra vettura proveniente da via Domenico Cimarosa.

Fortunatamente, il giovane non ha riportato ferite ma è stato soccorso in stato di shock dal 118 e trasportato all’ospedale "A. Ajello" per accertamenti. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto, con particolare attenzione alla velocità dei veicoli.