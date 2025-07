Terribile incidente in moto: muore diciannovenne, grave un altro giovane

18/07/2025 13:11:00

Un ragazzo di 19 anni, Antonio Russo, è morto questa mattina intorno alle 4 in un incidente stradale su corso Italia, a Carini. Era a bordo di uno scooter Yamaha T-Max insieme a un altro giovane di 22 anni, G. L. C., che è rimasto gravemente ferito.

Quest’ultimo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti: il mezzo sarebbe caduto autonomamente. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.