Lettera di ringraziamento all’ équipe chirurgica dell’Ospedale di Castelvetrano

18/07/2025 11:42:00

Gentile redazione di Tp24,

vorrei scrivere una lettera di ringraziamento e congratulazioni all’équipe di chirurgia dell’ospedale di Castelvetrano.

Mia madre è stata inizialmente ricoverata all’ospedale di Mazara del Vallo per un’occlusione intestinale. Dopo alcuni giorni, grazie a una colonscopia, è stata individuata un’ostruzione causata da una neoplasia maligna al colon. A Mazara, però, è rimasta ricoverata in chirurgia per oltre dieci giorni senza che si parlasse mai di un intervento. Sembrava che dall’altra parte non ci fossero persone, ma solo numeri.

Per fortuna, abbiamo contattato l’équipe chirurgica dell’ospedale di Castelvetrano che, nel giro di 24 ore, ha eseguito tutti gli accertamenti necessari e l’intervento chirurgico, nonostante la situazione fosse critica. Attualmente mia madre si trova in rianimazione, e attendiamo con speranza la sua ripresa.

Desidero esprimere i miei più sentiti complimenti all’équipe chirurgica di Castelvetrano – in particolare al dott. Antonio Tavormina, al dott. Alessandro Traficante e a tutto lo staff – per il loro lavoro straordinario. La vostra professionalità, competenza e dedizione hanno fatto davvero la differenza. Avete dimostrato una straordinaria capacità di lavorare in squadra, affrontando ogni sfida con calma, precisione e umanità.

Il vostro impegno e la vostra passione per la medicina sono un esempio per tutti. Continuate così: salvare vite e prenderci cura delle persone è la più alta missione che ci sia. Siete un modello di eccellenza.

Da mazarese, non posso nascondere la mia delusione per quanto accaduto all’ospedale della mia città. Si parla tanto di rilancio della sanità a Mazara, ma la realtà che abbiamo vissuto è un’altra.

Se non è di disturbo, vi ringrazio anticipatamente se vorrete pubblicare questa lettera.

Cordiali saluti,

Matteo