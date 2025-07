Trapani, consigliere posteggia negli stallli dei residenti. Don Fabiano non ci sta

19/07/2025 19:15:00

A sollevare la polemica questa volta è un volto molto noto e amato a Trapani, don Fabiano Castiglione, sacerdote della Parrocchia Sant’Alberto. In un post sui social non le manda a dire a un consigliere comunale che avrebbe parcheggiato negli stalli riservati ai residenti per poi andarsene “a fare la sua bella vacanza giornaliera”.

“Complimenti al signor (forse) consigliere – scrive don Fabiano – che, incurante del divieto di posteggio negli stalli di noi residenti, facendosi forte di un permesso (da verificare se ancora valido), parcheggia e se ne va”.

Il sacerdote denuncia una disparità di trattamento. “Solo una multa per adesso. Ad altri, turisti ignari delle scritte approssimative dei cartelli o anche ai residenti momentaneamente dimentichi del pass, avrebbero istantaneamente rimosso la macchina”, aggiunge.

Nel post allega la foto del permesso rilasciato dal Comando di Polizia Locale di Trapani, che autorizza un consigliere comunale a parcheggiare in diverse aree cittadine, tra cui la litoranea Dante Alighieri, viale Regina Elena e piazza Dalla Chiesa. Il documento specifica però che l’autorizzazione è valida “nelle ore funzionali dell’ente” e deve essere esposta sul cruscotto.

La segnalazione ha immediatamente acceso il dibattito tra i cittadini, tra chi condivide l’indignazione del sacerdote e chi, invece, difende la possibilità per i consiglieri di avere spazi riservati. Ma il punto sollevato da don Fabiano resta: se fosse stato un residente senza pass o un turista, l’auto sarebbe stata portata via con il carro attrezzi?