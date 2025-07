19 Luglio: Netanyahu chiama il Papa, Sala pensa alle dimissioni, il concerto di Gergiev

19/07/2025 08:07:00

E' il 19 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Netanyahu ha telefonato al Papa e ha espresso «rammarico» per l’attacco all’unica chiesa cattolica di Gaza

• Gli israeliani hanno concesso al patriarca latino e al patriarca ortodosso di visitare Gaza



• L’ambasciatore americano in Turchia ha detto che Israele e Siria si sono accordate per un cessate il fuoco

• La procura di Palermo ha chiesto il ricorso contro la sentenza Open Arms direttamente in Cassazione, saltando il passaggio in Appello (si può fare, si chiama «ricorso per saltum»)

• Il sindaco di Milano Sala sta pensando se dare o meno le dimissioni (comunicherà la sua eventuale scelta nel consiglio comunale di lunedì). Intanto a Milano 150 cantieri sono stati bloccati a causa dell’inchiesta sull’urbanistica

• Intellettuali e premi Nobel hanno inviato due lettere ad autorità italiane e europee per chiedere che venga annullato il concerto del filoputiniano Valery Gergiev alla reggia di Caserta

• L’Unione Europea ha approvato il 18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia

• Putin vorrebbe bloccare WhatsApp

• A maggio chiuderà il Late show di Stephen Colbert, probabilmente per compiacere Trump, che ha il potere di decidere di certi affari della rete Cbs

• C’è stato uno scambio di prigionieri: 10 statunitensi per 200 venezuelani (che erano detenuti a El Salvador)

• Nel carcere di Prato è stato trovato morto uno dei detenuti che avevano guidato una rivolta a inizio mese, si sospetta che sia stato ucciso

• Uno studente milanese di 19 anni è rimasto gravemente ferito cadendo sugli scogli fuori da una discoteca di Santa Margherita Ligure

• È morta l’ultima superstite dell’incidente sulla A1, Silvana Visconti, 37 anni

• La Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Mark Antony Samson, che uccise la ex fidanzata Ilaria Sula

• Ieri alle 9.14 ai Campi Flegrei è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4

• La mamma di Renzi è stata assolta anche in Appello dall’accusa di bancarotta

• La Corte suprema brasiliana ha ordinato a Bolsonaro di indossare il braccialetto elettronico e gli ha vietato di avvicinarsi alle ambasciate perché si teme che possa fuggire all’estero

• A un concerto dei Coldplay a Boston la kisscam ha inquadrato un uomo e una donna abbracciati: subito si sono divincolati e nascosti, rendendo così ovvia la loro condizione di amanti

• Il sindaco di Roma Gualtieri ha detto che la periferia della sua città «fa schifo»

• A Ponza alcuni turisti hanno rubato un’aragosta da un ristorante, dando inizio a una rocambolesca lite

• È stato rimpatriato un indiano che a Treviso negli ultimi mesi era stato multato dieci volte per ubriachezza molesta

• Nel Sud della Francia i ladri sono entrati nella villa di Michel Platini e hanno rubato trofei e medaglie

• Marco Verratti è il calciatore italiano più pagato al mondo: 30 milioni a stagione con l’Al-Duhail, in Qatar

• Rosebud, la slitta di legno che compare in Quarto potere, è stata venduta all’asta per 14,75 milioni di dollari

• Pogačar, già in maglia gialla, ha vinto la 13esima tappa del Tour de France

• Snoop Dogg è diventato co-proprietario dello Swansea City, squadra di calcio gallese

• Per la prima volta Netflix ha detto di aver usato l’Ai in una sua produzione, la serie televisiva di fantascienza El Eternauta

• Nella giuria del festival di Venezia ci sarà anche la regista Maura Delpero

• Qualcuno si è mangiato la banana dell’opera Comedian di Maurizio Cattelan, è già la terza volta che succede

• È stata venduta la villa di Lucio Dalla alle isole Tremiti

• Sono morti il critico Francesco Gnerre (80 anni), il sottufficiale della Marina Vincenzo Gorgoglione (35), Francesca Fioriglio, che era la donna più anziana di Sicilia (113), il mago pugliese Nicola Quarta (80), il latinista tedesco Wilfried Stroh (86), il massaggiatore della Sampdoria Sergio Viganò (83), la mamma di Eleonora Daniele, Iva



Titoli

Corriere della Sera: Alta tensione governo-toghe

la Repubblica: Il governo prepara / lo scudo anti giudici

La Stampa: Open Arms, rabbia Meloni / “Accanimento su Salvini”

Il Sole 24 Ore: BTp, costi di emissione giù al 2,83%

Avvenire: «Basta guerra, ora»

Il Messaggero: Meloni: giustizia da riformare

Il Giornale: Assolvere Salvini è reato

Qn: Milano, tensione Sala-Pd / Duello su cantieri e stadio

Il Fatto: Sala e Boeri / le mani / sulla città

Libero: Il balletto del mattone

La Verità: Colpo gobbo della procura / per far condannare Salvini

Il Mattino: «L’Italia merita una giustizia più giusta»

il Quotidiano del Sud: Ciclone Milano sulle Regionali / Ma Schlein: «Sala non si tocca»

il manifesto: Corsi e / ricorsi

Domani: Sala-Boeri, le chat dello scandalo / Ma il Salva Milano è della destra