Marsala, si chiude l’Ekklesìa Festival – Il rito della scena 

19/07/2025 12:57:00

L’Ekklesìa Festival – Il rito della scena, con la direzione artistica di Francesco Panasci, si avvia alla conclusione al PALM di Marsala.

Domenica 20 luglio alle ore 19, al Giardino Storico del Museo, nel Parco Archeologico di Lillibeo-Marsala, si terrà la presentazione del libro “Malanima”. Attilio Ferrari colloquierà con l’autrice Rosita Manuguerra, che dà vita a un romanzo di formazione intenso, in cui la storia di due giovani donne si intreccia con il percorso di emancipazione delle loro madri. Un’opera che affonda le radici nell’intimità di una piccola isola per esplorare temi universali come il senso di appartenenza, il bisogno di libertà e il confronto tra passato e futuro.

Le note armoniche dell’handpan di Piero Pellegrino evocheranno le sonorità marine, in una atmosfera magica.

Porteranno i saluti la direttrice del Parco, Anna Occhipinti e Violetta Isaia, presidente dell’Ass. Amici del Parco, promotori dell’iniziativa. A seguire, alle ore 21.30, sempre nel Giardino Storico del Museo, si terrà il concerto dei Pendragon, band siciliana attiva nel panorama folk celtico, che fonde tradizione, ricerca storica e spiritualità del mondo gallico. Con Fabio Rizza: arpa celtica, Fiammetta Poidomani: chitarra, voce, Marina Zago: violino, Vincenzo Iacono: flauto traverso, whistle e Salvatore Scucces: bodhran, percussioni. Tra arpe, bouzouki, flauti, percussioni storiche, chitarre e violini, il repertorio spazia da danze travolgenti ispirate ai pub irlandesi a canti antichi in gaelico, latino e antico francese, evocando atmosfere magiche e leggendarie.