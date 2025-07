Un Gelato per la Pace: oggi le gelaterie italiane a sostegno del popolo palestinese

19/07/2025 11:00:00

Sabato 19 luglio, anche in Sicilia e in contemporanea con moltissime gelaterie in tutta Italia, sarà possibile partecipare a un’iniziativa solidale dal forte valore umano: Un Gelato per la Pace. Un gesto semplice e dolce – mangiare un gelato – si trasforma in un atto di solidarietà concreta, destinato a raccogliere fondi per la popolazione civile palestinese, duramente colpita dalla guerra nella Striscia di Gaza.

Il ricavato della giornata sarà devoluto a Medici Senza Frontiere, organizzazione umanitaria indipendente che da mesi opera in condizioni drammatiche per garantire assistenza medica a una popolazione stremata da violenze, carestie e carenza di risorse primarie. “È un piccolo gesto – spiegano gli organizzatori – ma profondamente umano. Non vogliamo giudicare o entrare nel merito delle questioni geopolitiche: le guerre sono una sconfitta per tutti. Dietro ogni numero ci sono volti, famiglie, vite spezzate. Questa è una mobilitazione civile per chi oggi ha perso tutto e ha urgente bisogno di cure, cibo e dignità.”

La situazione nella Striscia di Gaza, come riportato da Medici Senza Frontiere, è disperata: “I bombardamenti continuano giorno e notte. L’ospedale Nasser è al collasso, i medici sono costretti a donare il proprio sangue per mancanza di scorte. Ogni giorno assistiamo centinaia di pazienti, sempre più bambini e donne in stato di grave malnutrizione. Non abbiamo più tempo.”

Anche il Trapanese partecipa: ecco dove andare

Nel Trapanese aderisce all’iniziativa la gelateria in Piazza Sandro Pertini, 1/e, 91016 – Erice (TP) . Un'occasione per gustare un gelato speciale e contribuire direttamente alla raccolta fondi a sostegno della popolazione civile palestinese.

Per questa campagna è stato scelto un gusto dal forte valore simbolico: l’anguria. Il frutto è diventato negli anni un’icona silenziosa della resistenza palestinese, poiché i suoi colori – rosso, verde, bianco e nero – richiamano quelli della bandiera palestinese, spesso vietata. L’anguria è così comparsa in manifesti, graffiti, illustrazioni digitali, divenendo un segno potente e pacifico di identità e speranza. Sarà proposta sotto forma di gelato e/o granita nelle gelaterie aderenti.

L’iniziativa nasce sull’onda del successo di Un Gelato per l’Ucraina, che nel 2022 ha raccolto oltre 25.000 euro a favore di EMERGENCY. Ora la categoria dei gelatieri italiani torna a mobilitarsi per creare una rete diffusa e coesa, capace di amplificare un messaggio di umanità e responsabilità condivisa.

Per sapere quali gelaterie aderiscono all’iniziativa è stata attivata una mappa consultabile online: Clicca qui per la mappa delle gelaterie

Un Gelato per la Pace è una campagna libera da schieramenti e simboli politici, che parla solo il linguaggio della solidarietà. È un modo per dire, in tanti e insieme: “Ci siamo anche noi”, per chi soffre, per chi ha perso tutto, per chi oggi non ha voce.