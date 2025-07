Mercoledì a Mazara il "Triangolare del cuore"

19/07/2025 22:00:00

Il “Triangolare del Cuore”, l’evento di sport, legalità e solidarietà che si terrà mercoledì 23 luglio alle ore 20:30 presso lo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo. Un appuntamento speciale dedicato alla memoria dei giudici Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti delle scorte caduti con loro nella lotta alla mafia. Il torneo vedrà protagoniste quattro squadre: i Magistrati, l’Arma dei Carabinieri, le Vecchie Glorie del Mazara Calcio e la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti. Una serata che unisce sport, impegno civile e spettacolo, sotto il segno della memoria e della solidarietà.

L’edizione di quest’anno sarà anche un omaggio al compianto Totò Schillaci, capitano della Nazionale del Cuore, scomparso dieci mesi fa. A ricordarlo, con profonda emozione, la moglie Barbara Lombardo Schillaci, presente alla conferenza stampa.

Il direttore della Nazionale Italiana Attori e Cantanti, Giovanni Calì, ha illustrato il format della serata, che sarà arricchita da momenti musicali e ospiti d’eccezione. Si esibiranno infatti in live show Haiducii, celebre interprete del tormentone mondiale “Dragostea Din Tei”, e Marco Raccuglia, frontman del gruppo Tamuna, con il brano “Il Prestigiatore”, un omaggio musicale alle vittime di mafia.

Non mancheranno volti noti del cinema e della TV: l’attore Bruno Torrisi, protagonisti delle serie “Gomorra”, “L’amica geniale”, Alfio Russo (il celebre “Catarella” de Il Commissario Montalbano) e altri artisti del mondo dello spettacolo e della musica.

A portare il saluto dell’Arma dei Carabinieri il comandante della Compagnia di Mazara del Vallo, maggiore Giuseppe Tomaselli. Presente anche, in forma privata, il tenente colonnello Filippo Barreca, tra gli organizzatori dell’evento. L’amministrazione comunale era rappresentata dal vice sindaco e assessore allo Sport Vito Billardello e dall’assessore alla Cultura Germana Abbagnato, che hanno sottolineato il valore sociale e culturale dell’iniziativa, inserita nel calendario dell’Estate Mazarese 2025.

Tra i protagonisti anche le Vecchie Glorie del Mazara Calcio, rappresentate dagli ex calciatori Totò Musumeci e Santino Giacalone, dall’ex dirigente Angelo Ravenna e dal presidente attuale del Mazara Calcio, Salvatore Asaro, che ha donato una maglia commemorativa all’organizzazione. In panchina siederà l’esperto mister Ignazio Arcoleo.

Spazio anche ai giovani delle scuole calcio locali, con la partecipazione di Vincenzo Musumeci (Mazara 2000) e Girolamo Lupo (Aurora Calcio), in rappresentanza di un vivaio sportivo che incarna i valori positivi dello sport.

Il ricavato della vendita dei biglietti, al costo di 8 euro (acquistabili presso l’agenzia viaggi Leonardo in piazza della Repubblica o tramite l’associazione Fedelambiente), sarà devoluto in beneficenza alla Totò Schillaci Association e all’Avulss, associazione di volontariato socio-sanitario.

Un evento che unisce memoria, sport, spettacolo e solidarietà per ricordare chi ha dato la vita per la giustizia e per continuare a promuovere, con il sorriso e il gioco, la cultura della legalità.