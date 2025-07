Petrosino: completati i lavori di illuminazione fotovoltaica in diverse strade 

19/07/2025 16:30:00

A Petrosino sono stati completati dei lavori per il miglioramento dell’illuminazione pubblica in alcune zone storicamente prive di luce. Gli interventi hanno interessato Via San Giuseppe, Via Giardinello, il Lungomare Biscione e alcune traverse di Via Cafiso.

Per la prima volta, queste strade sono state dotate di un moderno sistema di illuminazione pubblica, basato su tecnologia fotovoltaica. I nuovi corpi illuminanti, alimentati da pannelli solari, rappresentano un passo importante verso un modello urbano più sostenibile, efficiente e rispettoso dell’ambiente.

«Si tratta di un intervento significativo – spiega il Sindaco Giacomo Anastasi – che risponde a un’esigenza storica della nostra comunità e che rientra pienamente nella visione della nostra Amministrazione: costruire una Petrosino più sicura, più verde e più attenta ai bisogni reali dei cittadini».

Il progetto è stato finanziato attraverso il programma “Piccole Opere – Anno 2024”, grazie a un decreto del Ministero dell’Interno. Si inserisce in un percorso già avviato nel 2023, quando – con i fondi del programma “Comuni Virtuosi” – furono installati i primi impianti fotovoltaici in altre vie del territorio, tra cui Via Rosa Balistreri, Via Baggianotto, Via Lombardia, Via Piemonte e Piazzale del Cimitero.

«Ringrazio gli uffici comunali e tutte le maestranze coinvolte – conclude Anastasi – per la professionalità dimostrata e per il rispetto dei tempi. Continuiamo a lavorare con impegno e visione per dare risposte concrete e durature alla nostra città».