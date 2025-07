Liste d'attesa azzerate? A Trapani una rettocolonscopia non si può prima del 2026

19/07/2025 06:00:00

Cosa succede alle liste di attesa che sono strettamente collegate alla salute dei pazienti e, quindi, all’accesso alle cure? Se lo chiedono ogni giorno tanti utenti che devono prenotare una visita al CUP e che trovano difficoltà.

Ma quella difficoltà non è legata ad un caffè, che poi prendere un altro giorno o un appuntamento che puoi rimandare di mesi o di un anno, qui si tratta di dare risposte certe alla tutela della Salute dei cittadini, che, non ci stancheremo mai di scriverlo, è diritto costituzionalmente garantito.

La segnalazione

Quelle non mancano mai, perché quando ad un cittadino viene negato un diritto, e non sa come fare, scrive. E lo fa non per sollevare un polverone o una polemica, come spesso è stato inteso dalle parti di via Mazzini a Trapani, ma perché chiede aiuto. E lo fa pubblicamente. Menti e persone che non vanno zittite, semmai vanno accompagnate e magari messi a sistema gli uffici.

Il cittadino in questione ha difficoltà serie: da un mese circa tenta di prenotare una rettocolonscopia, ogni volta che si reca al Cup di Trapani si sente dire che le prenotazioni sono già ferme al mese di dicembre 2025, le prenotazioni per l’anno 2026 non sono ancora aperte, quindi indisponibili.

La domanda è: quando dovrebbe farla, allora? Si tratta di un esame endoscopico, con cui si visualizzano all'interno del colon e del retto eventuali patologie, tumore compreso. E’ pertanto un esame fondamentale, prima si fa e meglio è.

Così come è necessario capire che tipo di ricetta l’utente ha in mano, quella prescritta insomma dal proprio medico di base, perché se ordinato in urgenza, viene di norma eseguito in tre giorni. Nonostante poi sia entrato in funzione il Piano nazionale delle Liste di attesa ad oggi non c’è uno strumento chiaro e certo per perimetrare i ritardi e avere subito i dati ufficiali sui tempi di attesa. Nel frattempo l’utente può scrivere a direzione.cup@asptrapani.it, lì la task force cercherà di indirizzare il paziente.