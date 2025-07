Trasporti: per lo sciopero del 21 luglio garantiti i servizi minimi tra Sicilia e isole 

19/07/2025 12:00:00

In vista dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, previsto dalle ore 06.00 di lunedì 21 luglio alle ore 05.59 di martedì 22 luglio 2025, la Caronte & Tourist Isole Minori ha predisposto un piano per garantire i servizi minimi essenziali di collegamento tra la Sicilia e le isole minori.

Nel dettaglio, durante l’intera giornata di mobilitazione, resteranno attivi i seguenti collegamenti marittimi:

Cinque navi in servizio da e per le isole Eolie

in servizio da e per le Due navi da e per le isole Egadi

da e per le Una nave da e per Ustica

da e per Una nave da e per Pantelleria

da e per Una nave da e per le Pelagie

La compagnia ha inoltre comunicato di aver già provveduto all’individuazione delle navi coinvolte e del personale comandato a garantire il servizio.

A partire dalle ore 06.00 di martedì 22 luglio, tutti i collegamenti marittimi riprenderanno regolarmente secondo gli orari previsti.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale, i viaggiatori sono invitati a consultare il sito ufficiale del Gruppo Caronte & Tourist all’indirizzo carontetourist.it. Inoltre, durante la giornata dello sciopero, messaggi informativi saranno trasmessi anche a bordo delle navi in servizio.