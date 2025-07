Incendi nel Trapanese, fiamme vicino Paceco e non solo

20/07/2025 22:37:00

Giornata difficile in provincia di Trapani, dove il caldo estremo ha alimentato numerosi incendi in diverse aree del territorio. Le fiamme hanno interessato anche la zona della diga Baiata, nei pressi di Paceco. A darne notizia è il sindaco Aldo Grammatico, che è intervenuto personalmente per monitorare la situazione.

«Nel tardo pomeriggio – racconta il sindaco – ho notato del fumo nella zona della diga Baiata. Giunto sul posto ho scoperto che il fuoco interessava il nostro territorio, in particolare alcuni terreni coltivati. Ho immediatamente allertato i Vigili del Fuoco e l’associazione SOS Valderice. Durante l’attesa, alcuni proprietari si sono già attivati per mettere in sicurezza le colture. Grazie alla rapidità degli interventi siamo riusciti a scongiurare il peggio». Il primo cittadino ha voluto ringraziare pubblicamente i soccorritori per «il tempestivo e prezioso intervento».

Dalla mattina la sala operativa di SOS Valderice è stata impegnata in un’intensa attività di monitoraggio su una vasta zona che va da Erice fino ad Alcamo, passando per Buseto Palizzolo e San Vito Lo Capo. Tra gli interventi più impegnativi quello a Crocci (Valderice) e soprattutto l’incendio partito da Custonaci che ha minacciato la montagna sopra Castelluzzo.

Alle operazioni hanno preso parte anche mezzi aerei: il Falco 3 è decollato dalla sede dell’associazione e un secondo elicottero si è aggiunto poco dopo. Nel pomeriggio si è reso necessario anche l’intervento di un Canadair, a causa della natura impervia del terreno nella zona di Castelluzzo.

L’ultimo aggiornamento, diffuso intorno alle 21, segnala il rientro di tutti i mezzi aerei a causa del calar del sole. Le fiamme continuano a bruciare nelle aree del Purgatorio e di Castelluzzo, ma per il momento le abitazioni non sono minacciate. L’attività di sorveglianza continuerà durante la notte e, se necessario, riprenderà con l’alba.