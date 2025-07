Turisti americani aggrediti e rapinati in centro città

20/07/2025 17:06:00

Un grave episodio di violenza si è verificato nel centro di Palermo, dove una coppia di turisti statunitensi è stata aggredita e derubata mentre faceva ritorno in albergo. La vittima principale è un ragazzo di 28 anni, colpito violentemente al volto con un oggetto contundente – probabilmente una mazza – da un gruppo di malintenzionati. La sua compagna, di 27 anni, ha riportato ferite più lievi.

L'aggressione è avvenuta durante la notte, intorno alle 3. I due giovani sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale Civico, dove sono stati medicati e poi dimessi. Il 28enne è stato sottoposto a una TAC cranica, che non ha evidenziato lesioni cerebrali. La polizia sta indagando sull’accaduto per risalire ai responsabili. Sono in corso accertamenti per individuare il luogo esatto dell’attacco e acquisire eventuali filmati dalle telecamere di sorveglianza della zona.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente allarme sicurezza in città. Solo nei giorni precedenti, si sono verificati altri episodi gravi, tra cui tentativi di violenza sessuale e aggressioni contro altri visitatori, soprattutto nel centro storico. In risposta a questa escalation, il sindaco Roberto Lagalla ha sollecitato un potenziamento della presenza delle forze dell’ordine. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato un prossimo intervento a Palermo per affrontare con urgenza la situazione.