Mazara: con "Asilo Moti" la Galleria Vassallo diventa spazio creativo per i giovani

La Galleria Santo Vassallo di Mazara si trasforma temporaneamente in uno spazio dedicato alla creatività giovanile grazie al progetto Asilo Moti, promosso dal collettivo TUGHEDER e dall’associazione MEZZA APS, con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune.

Come spiegato dall’assessore Gianfranco Casale, l’iniziativa vuole rendere la galleria un luogo di incontro, espressione e partecipazione, offrendo a ragazze e ragazzi l’opportunità di sperimentare liberamente forme artistiche e creative.

Il nome Asilo è usato in un’accezione alternativa: un luogo di accoglienza per chi ha bisogno di uno spazio per esprimersi. L’obiettivo è fornire a chi ha un’idea artistica – ma non i mezzi per realizzarla – strumenti, competenze e supporto tecnico grazie al lavoro di TUGHEDER.

“C’è spazio per tutti”, sottolinea l’artista Davide Di Matteo (Didime), che annuncia anche incontri e workshop aperti anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo creativo. Pittura, musica, fotografia e altre forme d’arte saranno al centro delle attività. Asilo Moti è attivo nella Galleria Santo Vassallo, in via delle Sette Chiese 2 (Complesso Corridoni), dal mercoledì alla domenica, dalle 18 alle 23.