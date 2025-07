20/07/2025 12:32:00

Questa sera si concluderanno i festeggiamenti in onore della Madonna del Paradiso. Dopo giorni di intensa devozione e partecipazione da parte della comunità, la sacra immagine farà ritorno al Santuario, accompagnata in processione. La Santa Messa della Festa del Ritorno si svolgerà presso la Cattedrale a partire dalle ore 19 presieduta dal Vescovo Giurdanella. Seguirà la processione con il seguente itinerario: Via S.S Salvatore-Cattedrale, Lungomare Mazzini, Piazzale G.B Quinci, Molo Caito, Piazza Regina, Via G.G Adria, Corso Vittorio Veneto, Via Madonna del Paradiso, Piazza Madonna del Paradiso.

Per consentire lo svolgimento della processione in sicurezza il Comando della Polizia Municipale ha emanato l'ordinanza n. 129/2025 che istituisce divieti di fermata nelle vie interessate al percorso e di transito durante il passaggio della processione. In particolare sono istituiti:

DIVIETO DI FERMATA dalle ore 10:00 fino alla fine della processione prevista per le ore 23:00, nella Via Conte Ruggero ( tratto che va dalla Via del Castello Normanno alla Via Porta SS. Salvatore) -Via SS. Salvatore (tratto compreso tra la via Conte Ruggero e il Lungomare Mazzini) nel Lungomare Mazzini ( tratto compreso tra la Via Porta SS. Salvatore e il Piazzale G. B. Quinci) - Via Molo Comandante G. Caito - Piazza Regina - Via Gian Giacomo Adria - Corso Vittorio Veneto ( tratto compreso tra la Gian Giacomo Adria e la via Madonna del Paradiso eccetto tratto compreso fra il civico n. 210 e la Via A.La Licata) - Via Madonna del Paradiso - Piazza Madonna del Paradiso.

DIVIETO DI TRANSITO durante il passaggio della processione nella Via Conte Ruggero (tratto che va dalla Via del Castello Normanno alla Via Porta SS. Salvatore), nel tratto della via SS. Salvatore compreso tra la via Conte Ruggero e il Lungomare Mazzini , nel Lungomare Mazzini (tratto compreso tra la Via Porta SS. Salvatore e il Piazzale G. B. Quinci), nella Via Molo Comandante G. Caito, in Piazza Regina, nella Via Gian Giacomo Adria nel tratto del Corso Vittorio Veneto compreso tra la Gian Giacomo Adria e la via Madonna del Paradiso, in tutta la via Madonna del Paradiso, in tutta la Piazza Madonna del Paradiso, nella Via Ciantro G. Sansone, nel tratto della Via Calatafimi compreso tra la via Solferino e la Piazza Madonna del Paradiso, nel tratto della Via Casa Santa compreso tra la Via Termini e la Piazza Madonna del Paradiso, nel tratto della via Padre Giacomo Cusmano compreso tra la Via Termini e la Via Madonna del Paradiso.

La festa della Madonna del Paradiso si concluderà a mezzanotte con i giochi pirotecnici che saranno illuminati dal molo di ponente del porto nuovo, come previsto dall'ordinanza della Capitaneria di Porto