Marsala: ai Canottieri la cena solidale "Sunset for life"

Un Gelato per la Pace: oggi le gelaterie italiane a sostegno del popolo palestinese

Sabato 19 luglio, anche in Sicilia e in contemporanea con moltissime gelaterie in tutta Italia, sarà possibile partecipare a un’iniziativa solidale dal forte valore umano: Un Gelato per la Pace. Un gesto semplice e dolce –...