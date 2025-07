A Marsala il jazz del batterista Omar Hakim in trio con Rachel Z e Jonathan Toscano

20/07/2025 22:00:00

Un evento imperdibile attende gli appassionati di musica jazz lunedì 28 luglio alle ore 21.00 a Marsala. L’Associazione Siciliana Amici della Musica, in collaborazione con Catania Jazz, presenta un concerto di grande prestigio che vedrà protagonista il leggendario batterista Omar Hakim, accompagnato dalla pianista Rachel Z e dal contrabbassista Jonathan Toscano.

La suggestiva cornice dell’auditorium del Santuario Santo Padre delle Perriere, ricavato in una ex cava di tufo e inaugurato nel maggio 2024, ospiterà questo evento d’eccezione, reso possibile anche grazie al supporto della Pro Loco di Marsala le Vie delle Cave Percorsi DiVini.

Tre artisti, una visione sonora unica

Il trio vanta una formazione di altissimo livello. Omar Hakim, figura iconica del jazz e della fusion, ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica contemporanea collaborando con artisti del calibro di Miles Davis, Sting, David Bowie, Madonna, i Dire Straits e i Weather Report. La sua carriera è stata segnata da una straordinaria versatilità e da una padronanza ritmica riconosciuta a livello internazionale.

Al suo fianco, la talentuosa pianista Rachel Z, nota per le sue collaborazioni con Peter Gabriel, Wayne Shorter e Al Di Meola, nonché autrice di 13 album da solista acclamati dalla critica. Completa la formazione il contrabbassista Jonathan Toscano, una delle voci più interessanti della scena jazz newyorkese, capace di coniugare tecnica, espressività e una profonda sensibilità musicale.

Un viaggio tra jazz, fusion e sonorità elettroniche

Il trio propone un repertorio che attraversa con disinvoltura i territori del jazz fusion, del rock progressivo e delle sonorità elettroniche, dando vita a un’esperienza musicale potente e raffinata. L’interplay tra i musicisti, l’intensità delle improvvisazioni e il continuo scambio tra piano, basso e batteria rendono ogni esibizione unica e coinvolgente.

Info e biglietti

I biglietti sono disponibili al prezzo di 20 euro (intero) e 15 euro (ridotto) per over 65 e under 30. È possibile acquistarli online tramite il circuito TicketOne e sul sito ufficiale degli Amici della Musica: www.amicidellamusicapalermo.net

Un’occasione speciale per ascoltare dal vivo tre straordinari interpreti in una location di grande fascino: il jazz d’autore approda a Marsala sotto le stelle.