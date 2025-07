Il marsalese Enzo Amato stasera su Rai 2: porta la sua comicità a "Facci Ridere"

20/07/2025 10:17:00

Dal palco di Marsala agli studi della Rai, passando per i social network dove ha fatto incetta di visualizzazioni. Stasera, domenica 20 luglio, alle 21.20 su Rai 2, il comico marsalese Enzo Amato sarà tra i protagonisti del programma televisivo Facci Ridere, il talent dedicato alla nuova comicità italiana, condotto da Pino Insegno.

Una sfida importante per Enzo, volto del duo comico Trikke e Due insieme a Nicola Anastasi. Dopo aver fatto ridere milioni di persone sui social – oltre 300 milioni di visualizzazioni solo nel 2024 – Amato approda sul piccolo schermo nazionale con la sua ironia fatta di dialetto, ritmo e autenticità.

La comicità meridionale sbarca in prima serata

Registrato negli studi “Fabrizio Frizzi” della Rai, il programma è una vetrina per talenti emergenti della risata. E Amato è pronto a portare la sua Sicilia e la sua verve popolare in una gara che mette al centro il cabaret e l’intrattenimento dal vivo.

Lo stile di Enzo Amato è quello che il pubblico siciliano conosce bene: linguaggio diretto ma mai volgare, battute radicate nella vita quotidiana.

Ma il programma… non decolla

Nonostante le buone premesse, Facci Ridere non sta convincendo tutti. Gli ascolti sono bassi, e le critiche – soprattutto al conduttore Pino Insegno – non mancano. Tra performance discutibili e momenti imbarazzanti (in una puntata un concorrente si è esibito… ruttando in diretta) il programma fatica a trovare una linea coerente e un pubblico stabile.

Dalla Sicilia all’Italia intera

Il duo Trikke e Due è da anni in tour nei teatri e nelle piazze della Sicilia, e non solo. La loro comicità, nata online, è diventata sempre più teatrale, mescolando social e tradizione popolare. Ora l’approdo in prima serata su Rai 2 segna un passaggio simbolico: dal web alla tv, dal locale al nazionale, senza rinunciare all’identità e alle radici.

Appuntamento alle 21.20

Per gli amanti della comicità, per i fan di Enzo Amato è per stasera alle 21.20 su Rai 2.