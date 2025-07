Il clima e l'attivismo, parla Ultima Generazione

21/07/2025 06:00:00

In questa giornata in cui in Sicilia si annunciano temperature record ed una nuova ondata di caldo eccezionale, pubblichiamo su Tp24 un'intervista esclusiva e approfondita con Emanuele Caruso, referente del movimento ambientalista Ultima Generazione. L'intervista curata da Vhope, offre uno sguardo senza precedenti sulle motivazioni, le tattiche e la visione futura di uno dei gruppi più discussi nel panorama dell'attivismo climatico italiano.

Durante il colloquio, sono stati affrontati una vasta gamma di temi cruciali, esplorando a fondo l'identità e la filosofia di Ultima Generazione, le ragioni dietro le loro azioni, le loro richieste specifiche e la loro visione per il futuro.

Tra i punti salienti dell'intervista le seguenti aree tematiche:

Identità e Motivazioni: Dalla scintilla iniziale che ha portato all'adesione al movimento, alla missione principale e agli obiettivi a lungo termine di Ultima Generazione. Emanuele Caruso ha condiviso i principi fondamentali che guidano le loro azioni e cosa significhi essere parte di questa "ultima generazione" di attivisti.

Azioni e Tattiche: Un'analisi dettagliata sulla scelta della disobbedienza civile non violenta come tattica principale, il processo decisionale dietro la scelta di luoghi e tipi di protesta (blocchi stradali, imbrattamenti) e l'impatto che si spera di ottenere.

Obiettivi e Richieste: Sono state delineate le richieste specifiche di Ultima Generazione al governo italiano in merito alla crisi climatica, la realisticità dei loro obiettivi nel contesto politico ed economico attuale e come misurano il successo delle loro azioni. Si è discusso anche del ruolo che l'Italia dovrebbe avere a livello internazionale nella lotta al cambiamento climatico e come sarebbe un futuro in cui le loro richieste fossero accolte.

Critiche e Controversie: Un confronto aperto sulle critiche riguardanti i danni al patrimonio artistico e la sicurezza pubblica, la rivalutazione di azioni passate, il rapporto con altri movimenti ambientalisti e la gestione delle conseguenze legali delle proteste.

Futuro e Visione: La visione di Ultima Generazione per i prossimi anni, il loro messaggio ai giovani preoccupati per il clima e il punto in cui le proteste attuali non saranno più necessarie. Si è parlato anche della transizione energetica e sociale che l'Italia dovrebbe affrontare e del messaggio più importante che il movimento vuole trasmettere al pubblico.