Beach soccer, Uniscuole Italia Vittoria e Virtus Femminile Marsala campioni regionali

21/07/2025 13:00:00

Va in archivio la seconda edizione di “Sabbie di Sicilia”, il campionato regionale di Serie B, indetto dalla Lega Nazionale Dilettanti Sicilia e promosso da I Soci. Conquistano il titolo siciliano di beach soccer la Uniscuole Italia Vittoria, nel maschile, e la Virtus Femminile Marsala, nel femminile. I verdetti sono maturati al termine della tappa finale, svoltasi sulla splendida arena americana di Donnalucata (Scicli) davanti a una straordinaria cornice di pubblico. Tre giorni di gare e di emozioni. La Uniscuole Vittoria si impone sul Taormina Soccer, bissando il successo ottenuto a Catania. Sferrazza e compagni chiudono i conti nei primi due tempi, grazie alle reti di Assenza e alla doppietta di Busacca. Nel terzo tempo non mancano le emozioni: il Taormina ci prova con Tucci e La Torre, ma è ancora Busacca, dopo la straordinaria rete di Marino, a siglare la tripletta personale e a conquistare il premio come miglior giocatore della finale regionale (l’ultimo atto si chiude 5-2). Il terzo posto va allo Sport Palermo, vittorioso per 7-5 sul Cartia Plant. Per i rosanero in gol Raccuglia (3), La Spisa (2), Porcelli, Tinnirello, mentre per i locali vanno in gol Drago (2), Carpinteri, Gazzé e Lachina. In semifinale, la Uniscuole Vittoria aveva superato lo Sport Palermo per 4-1, mentre il Taormina Soccer aveva avuto la meglio sul Cartia Plant con un netto 7-3. Chiude al quinto posto il Pro Ragusa, che nella finale di consolazione ha battuto lo Scicli per 5-3.

La Virtus Femminile Marsala alza il trofeo, regolando in finale Unime per 5-1, dopo aver battuto in semifinale lo Scicli Bruffalori (3-1). A calare il pokerissimo nell’ultimo atto ci pensano Claudia Musumeci (2; miglior giocatrice), Pisciotta, Di Napoli e Caporelli, mentre per le peloritane – vittoriose in semifinale sul Vittoria Fc per 5-2 - segna Cucé. Terzo posto nel femminile per il Vitoria Fc che batte lo Scicli Bruffalori (3-2). Una vittoria netta che consolida la forza della squadra lilibetana, vincitrice della prima tappa e seconda classificata a Catania, battuta sul filo di lana proprio da Vittoria Fc. Terzo posto per il Vittoria Fc – vincitrice della tappa di Catania – che ha ragione dello Scicli Bruffalori (3-2; in gol per le vittoriesi Amodio, Ragona, Cataldi, per la squadra quarta segnano Zammitti e Spina).

Per il presidente della LND Sicilia, Sandro Morgana, si tratta dell’ennesima conferma: “Il progetto ‘Sabbie di Sicilia’ si dimostra ancora una volta vincente. Concludiamo la seconda edizione con grande soddisfazione, consolidando la nostra volontà di far crescere il beach soccer e portarlo in giro per tutta la Sicilia. La scelta di Donnalucata per la tappa finale si è rivelata azzeccata: una spiaggia bellissima, inserita in un contesto turistico attivissimo, che ha saputo valorizzare al meglio l’evento. Continueremo su questa strada, con l’obiettivo di far conoscere e praticare questo sport straordinario. E soprattutto – conclude Morgana – vogliamo riportare in Sicilia la finale scudetto del campionato nazionale di beach soccer”.

Emozionato anche Fabio Nicosia, presidente dell’ASD I Soci e componente del Dipartimento nazionale di beach soccer: “La tre giorni di Donnalucata è stata un successo sotto ogni punto di vista. Grazie al nostro modello organizzativo, siamo riusciti a colorare le spiagge portando questo straordinario sport tra la gente, in luoghi affollati, accessibili e senza barriere. Abbiamo valorizzato il territorio e il paesaggio mozzafiato che caratterizza questo angolo di Sicilia. La scelta di allestire il campo “all’americana”, senza tribune, ha permesso al pubblico di vivere le partite a bordo campo, a stretto contatto con il gioco e con quei gesti tecnici che rendono il beach soccer uno sport spettacolare e coinvolgente. Adesso siamo pronti, come ASD I Soci, a candidarci per ospitare la finale tricolore della prossima estate”.

È stato un grande lavoro di squadra, come conferma lo stesso Nicosia, ringraziando lo staff de I Soci, ma anche la Lnd e gli arbitri. Hanno presenziato attivamente il delegato regionale Lnd per il beach soccer, Mario Porretta, e il delegato Figc Ragusa, Gino Giacchi. Alla premiazione è intervenuto il deputato regionale Ignazio Abbate, che ha ricordato l’importanza per il territorio di un evento così coinvolgente e, in generale, quanto siano importanti per la valorizzazione del territorio, gli sport sulla sabbia. Hanno premiato anche il sindaco di Scicli, Mario Marino; l’assessore all’Urbanistica Vincenzo Giannone, e il presidente del Consiglio comunale di Scicli, Desirée Ficili.