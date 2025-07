"Nella spiaggia di San Giuliano non ci sono bagnini"

21/07/2025 12:34:00

A San Giuliano, nella spiaggia libera di competenza del Comune di Erice, il servizio di vigilanza non è stato attivato. A denunciarlo è il consigliere comunale Vincenzo Maltese, che punta il dito contro l’amministrazione guidata dalla sindaca Daniela Toscano.

“È sotto gli occhi di tutti – scrive Maltese – dopo anni di polemiche e ritardi, quest'anno non c'è stato nemmeno l’avvio del servizio. Nessuna comunicazione, nessuna spiegazione”.

Nel 2023 il servizio era partito a metà luglio, in ritardo rispetto ad altre località come San Vito Lo Capo. Ma nel 2025, a stagione inoltrata, tutto tace. Il Comune avrebbe fatto richiesta di contributo alla Regione, ma senza successo.

“Un servizio come quello dei bagnini – aggiunge Maltese – anche se non obbligatorio, dovrebbe essere una priorità. Solo pochi giorni fa ad Alcamo Marina, tre persone sono state salvate grazie alla vigilanza in spiaggia”.

Il consigliere chiede almeno l’installazione di cartelli per avvisare i bagnanti che la spiaggia è priva del servizio di sorveglianza.