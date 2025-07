22 Luglio: Italia spaccata in due,  i rapporti Trump - Epstein, 80 morti a Gaza

21/07/2025 07:05:00

E' il 22 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• In Nord Italia sono attesi temporali anche estremi, al Sud un caldo molto intenso

• Stacey William, ex fidanzata dell’uomo d’affari Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere, ha detto alla Cnn che quest’ultimo e Trump erano «migliori amici».

• Trump ha annunciato di aver chiesto dieci miliardi di dollari di risarciemento al Wall Street Journal, per aver scritto di una lettera sconcia invitata a Epstein dal preseidente (che l’ha definita falsa)

• Il papa ha chiesto con fermezza la «fine della barbarie» in Medio Oriente. Parolin e Pizzaballa hanno messo in dubbio che l’attacco alla parrocchia di Gaza sia stato un errore. Intanto nella Striscia ci sono stati almeno altri 80 morti tra la gente in fila per il cibo

• Netanyahu ha avuto un’intossicazione alimentare che gli impedirà di rispondere alle domande dei giudici che lo accusano di corruzione

• Nel carcere di Alligator Alcatraz in Florida sono rinchiusi anche due italiani, uno di loro ha detto: «Ci tengono in gabbia come polli»

• Trump ha celebrato i primi sei mesi di mandato con un discorso trionfale

• Sono risultate non contaminate le tracce ematiche trovate sulla bocca di Chiara Poggi, la vittima dell’omicidio di Garlasco

• A Fondi (Latina) una donna di 82 anni è morta dopo essere stata pizzicata da una zanzara che le ha trasmesso il virus della febbre West Nile



• Il cadavere in decomposizione di una donna è stato trovato nei pressi dell’acquedotto del Mandrione a Roma

• Il sindaco di Milano Sala oggi in consiglio comunale dirà si dimetterà o no

• L’Unione Europea ha accusato esplicitamente Putin di aver promosso in segreto la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen



• Ci sono voci di un imminente attacco russo all’Ucraina con 2 mila droni. Sembra che molti soldati russi, liberati grazie alle trattative con gli ucraini, siano stati rispediti al fronte

• In Giappone si è votato per le politiche e il partito populista arancione ha preso molte preferenze

• Sinner resta in vacanza a Porto Cervo e non parteciperà al torneo di Toronto

• Carlo d’Inghilterra, noto per la sua fede ambientalista, farebbe impazzire con prescrizioni minuziosissime e paghe basse i giardinieri delle sue tenute

• Il ministro Nordio ha sostituito Giuliana Palumbo, la funzionaria che da 7 anni si occupava dell’utilizzo dei fondi Pnrr

• In Francia padre e madre sono stati processati con l’accusa di aver programmato il sacrificio umano del figlio di 5 anni, che poi non avvenne

• La Cassazione ha reso note le motivazioni della condanna all’ergastolo dell’infermiera assassina di Piombino

• A Rovigo un tunisino di 23 anni è stato ucciso durante una rissa

• A Gallipoli un bambino di 8 anni è finito sott’acqua in una piscina, è grave in ospedale

• A Vigevano un uomo con problemi mentali è stato stenuto sequestrato per 4 anni in un a villa da un gruppo di conoscenti, che così sono riusciti ad sottrarrgli 500 mila euro

• A Roma, a Tor Bella Monaca, stanotte hanno sparato e ferito due macedoni

• Valentina Greco, la sarda scomparsa a Tunisi e riapparsa svenuta nel proprio armadio, verrà ascoltata oggi dalle autorità tunisine

• Sono 26 gli indagati per insulti a Cristina Seymandi, la manager torinese finita nel mirino per aver mollato il fidanzato

• L’attrice Tatiana Luter è stata derubata in treno di uno zaino con gioielli per 1,5 milioni di euro. La refurtiva è stata ritrovata e sono stati acciuffati i tre ladri

• Nel MotoGp in Repubblica Ceca ha trionfato Marc Marquez, e Pecco Bagnaia ha ammesso di essere scarso

• Al Tour de France la quindicesima tappa è andata a Tim Wellens, la maglia gialla resta a Pogačar

• Sono morti il genetista Edoardo Boncinelli (84 anni) e l’ex presidente del sindacato dei calciatori Sergio Campana (91)



Titoli

Corriere della Sera: Il Pd spinge Sala a restare

la Repubblica: Milano, la verità di Sala

La Stampa: Il Papa: “Gaza, basta barbarie”

Il Sole 24 Ore: Mutui, domanda / in aumento del 20% / e boom di surroghe

Il Messaggero: Carceri, piano per 10mila posti

Il Giornale: Il patto Pd-Sala: / il sindaco resta / (ma più di sinistra)

Leggo: Gaza, carneficina senza fine

Qn: Milano, il D-Day di Sala / Il Pd con lui: si può ripartire

Il Fatto: I controllori “in sudditanza” / e la telefonata del ministro

Libero: I compagni coltelli del Pd / fanno il processino a Sala

La Verità: È da 15 anni che abusano di Milano

Il Mattino: Napoli piattaforma del futuro

il Quotidiano del Sud: Emozioni in partenza

Domani: Gaza, ogni giorno ha la sua strage / Il Papa contro Israele: “Barbarie”