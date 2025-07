Erice baciata dalla fortuna: vinto un terno da 45mila euro al Lotto

21/07/2025 12:20:00

Erice festeggia un colpo grosso al Lotto. Nei concorsi del 18 e 19 luglio, un fortunato giocatore ha centrato un terno secco in piazza della Loggia, portandosi a casa ben 45.000 euro. È la vincita più alta registrata in Sicilia nel fine settimana, come riportato da Agipronews.

Ma non è l’unica. Sempre in regione, il Lotto ha premiato anche Messina, dove in via Palermo sono stati vinti 6.765 euro grazie a quattro terni e una quaterna. A Gioiosa Marea, in provincia di Messina, un giocatore ha invece portato a casa 12.500 euro con un ambo giocato in via Umberto I.

In totale, la Sicilia ha incassato premi per oltre 64mila euro, mentre a livello nazionale l’ultimo concorso ha distribuito vincite per 4,7 milioni di euro, per un totale di 740,7 milioni dall’inizio del 2025.

Anche il 10eLotto ha regalato soddisfazioni: tra il 18 e il 19 luglio sono stati vinti 34mila euro in Sicilia. La vincita più alta a Ragalna, in provincia di Catania, dove un 9 secco ha fruttato 20.000 euro in piazza Chiesa Nuova. A seguire, 8.000 euro a Taormina con un 7 Oro e 6.000 euro a Siracusa con un 6 Doppio Oro. In Italia il 10eLotto ha elargito premi per 11,5 milioni di euro, con un totale di oltre 2,2 miliardi da gennaio a oggi.

Il consiglio è sempre lo stesso: la fortuna può arrivare, ma giocate con responsabilità. Il Lotto è un gioco, non un modo per fare soldi. Evitate gli eccessi e informatevi sulla prevenzione della ludopatia.