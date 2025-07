Estate Mazarese: eventi, cinema e sport in programma fino al 23 luglio

21/07/2025 20:17:00

Con l'ultimo spettacolo di giochi pirotecnici che ha chiuso la festa della Madonna del Paradiso, l'estate mazarese prosegue con un ricco calendario di eventi.

I festeggiamenti, che hanno visto la sacra effigie fare il ritorno al Santuario mariano in una suggestiva processione accompagnata dai fedeli, hanno dato il via a una serie di appuntamenti che animeranno il territorio fino a metà agosto.

Il programma "Estate Mazarese 2025 - In Zona Blu" sta regalando momenti di cultura, divertimento e riflessione, con eventi che spaziano dalla musica al teatro, dal cinema allo sport. Ieri sera, in piazza della Repubblica, la performance di Tony Sperandeo, con lo spettacolo "...Con quella faccia un po' così", ha conquistato il pubblico con un mix di risate e riflessioni sulla sicilianità e l'attualità. A condurre la serata Francesco Ferrante, noto come Ciccioloso, che ha saputo animare e coinvolgere il numeroso pubblico presente.

Il Mazara Food Fest, che continua nella Passeggiata Consagra fino al 24 agosto, sta attirando molti visitatori grazie alle sue degustazioni e ai momenti di spettacolo. La manifestazione gastronomica, che celebra i sapori tipici locali, è uno dei punti di riferimento dell'estate mazarese, accogliendo ogni sera nuovi visitatori. Ma l'estate mazarese non si ferma qui. Per gli amanti del cinema all'aperto, la Rassegna Cinema Sotto le Stelle offre un programma ricco di proiezioni nell'Arena di Santa Caterina.

Questa sera, il film in programmazione sarà "Io e te dobbiamo parlare", seguito dal tanto atteso "Il Gladiatore 2" martedì 22 luglio e dal romantico "Bridget Jones – Un amore di ragazzo" mercoledì 23 luglio. I biglietti, dal costo di 3 euro e 50 centesimi, sono disponibili per una serata all'insegna del buon cinema sotto le stelle. Il grande evento della settimana è senza dubbio il "Triangolare del Cuore", che si terrà mercoledì 23 luglio alle ore 20:30 allo stadio Nino Vaccara. Un'iniziativa sportiva dedicata alla memoria di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti delle scorte, oltre che in onore del campione Totò Schillaci.

La manifestazione, che ha lo scopo di promuovere la legalità e la solidarietà, vedrà scendere in campo la Nazionale del Cuore composta da attori e cantanti, insieme alle rappresentative dei Magistrati, dei Carabinieri e delle Vecchie Glorie del Mazara. Il pubblico potrà assistere all'evento, ma anche contribuire alla causa solidale acquistando i biglietti, disponibili a 8 euro presso Leonardo Viaggi di piazza della Repubblica o contattando Fedelambiente. Durante l'evento, ci sarà spazio per un Live Show di Haiducii, l'esibizione della Fanfara dei Carabinieri e altre sorprese.