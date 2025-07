Palermo si illumina di magia con il ritorno del “Teatro del Fuoco”

21/07/2025 20:39:00

Dopo aver conquistato il pubblico in Italia, Giappone, Dubai e nelle isole più suggestive del Mediterraneo, il “Teatro del Fuoco” torna a Palermo con uno spettacolo che promette di emozionare, ispirare e lasciare un segno profondo.

L’appuntamento è giovedì 21 agosto alle ore 21:30 allo Stand Florio (via Messina Marine, 40) con lo show internazionale “Be Like the Wind” – Essere come il vento, un viaggio visionario tra fuoco, danza, mimo, luce e acrobazie che rende omaggio all’audacia e alla creatività dei Florio, protagonisti del risveglio culturale e imprenditoriale della Sicilia.

Il “Teatro del Fuoco” 2025 porterà in scena artisti straordinari provenienti dalla Polonia, maestri di mimo contemporaneo, teatro fisico e acrobatica, capaci di unire rigore tecnico e intensità espressiva in performance mozzafiato. Noti in tutta Europa per la loro forza scenica e la dinamicità del gesto, daranno vita a un racconto visivo potente, sospeso tra realtà e immaginazione. Corpi in movimento, acrobazie luminose, fiamme danzanti e costumi spettacolari narreranno la visione di una Palermo che osa, sfida e crea.

“Il Teatro del Fuoco nasce dal desiderio di raccontare Palermo e la Sicilia al mondo attraverso il talento degli artisti internazionali capaci di parlare con il corpo, la poesia del gesto ed il fuoco. Con questo spettacolo – afferma Amelia Bucalo Triglia, ideatrice e direttrice artistica del Teatro del Fuoco – vogliamo offrire un’occasione per riflettere sulla bellezza che abita questa terra: quella che la natura ha donato e quella che uomini, come i Florio, sanno riconoscere, creare, proteggere. È un invito a guardare Palermo e la Sicilia con occhi nuovi e con il desiderio di sentirsi parte di qualcosa di più grande.”

Affacciato sul mare della costa sud di Palermo, lo Stand Florio si trasformerà per una sera in un palcoscenico sospeso tra sogno e memoria, tra l’energia del fuoco e quella dell’acqua. Il vento, elemento guida dello spettacolo, sarà il messaggero di storie, partenze, ritorni e metamorfosi. Un’esperienza poetica e visiva, capace di incantare grandi e piccoli.

Lo spettacolo del 21 agosto si inserisce in una settimana di eventi speciali che si aprirà con un workshop gratuito di mimo contemporaneo, “Il corpo che parla”, in programma dall’11 al 19 agosto con tre turni pomeridiani (11–13 / 14–16 / 17–19 agosto, h 17:00–20:00), presso la sede di “Elementi Creativi,” cuore sociale e culturale dell’iniziativa.

Il Teatro del Fuoco – International Firedancing Festival, ideato e diretto da Amelia Bucalo Triglia, è stato premiato due volte dalla Presidenza della Repubblica Italiana per il suo valore culturale e innovativo. Selezionato da Forbes USA tra i dodici eventi al mondo per cui vale la pena viaggiare, è riconosciuto come un modello di marketing culturale e spettacolo di alta qualità, capace di unire turismo, arte e territorio.

Il termine ultimo per iscriversi è il 30 luglio

I biglietti per lo spettacolo del 21 agosto hanno un costo di 20 euro e sono disponibili su

www.vivaticket.com

www.standflorio.it

Per informazioni è attivo il numero 329 6509941.