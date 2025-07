Mazara, ecco gli incivili che gettano rifiuti in strada. Multe fino a 10 mila euro

21/07/2025 17:26:00

Proseguono i controlli ambientali della Polizia Municipale di Mazara del Vallo per contrastare l'incivile abbandono di rifiuti in strada. Tre notizie di reato sono state inoltrate all'Autorità Giudiziaria nei confronti di altrettante persone "beccate" dai controlli di video sorveglianza a gettare rifiuti nei pressi della via Potenza. Lo rende noto il Comando della Polizia Municipale di Mazara del Vallo.

I controlli proseguono in maniera serrata sia con pattuglie che attraverso il potenziamento della video sorveglianza. La Polizia Municipale ricorda che l'abbandono di rifiuti è reato e può prevedere delle ammende fino a 10mila euro.