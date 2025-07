Valderice, degrado a Torre Xiare. Il sindaco: "Ecco cosa stiamo facendo"

21/07/2025 11:28:00

Il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, risponde alle accuse di abbandono su Torre Xiare, il villaggio di Lido Valderice confiscato alla mafia. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il primo cittadino ha diffuso una lunga nota in cui rivendica l’impegno dell’amministrazione e chiarisce alcuni punti chiave: “Il bene è stato assegnato al Comune solo lo scorso dicembre, e non nel 2014 come erroneamente riportato”.

Stabile ammette che lo stato della struttura è preoccupante, ma ricorda che si tratta di un sito “complesso, esteso, con peculiarità strutturali che richiedono risorse importanti” e che il degrado è frutto di anni di abbandono prima del suo insediamento. Da parte del Comune, assicura, ci sarebbe stata “attenzione fin dal primo giorno”.

Tra le azioni intraprese: un’analisi dello stato dei luoghi, la chiusura degli accessi per evitare ingressi abusivi, e la presentazione di progetti per ottenere finanziamenti regionali, nazionali ed europei dedicati ai beni confiscati.

Proprio nei giorni scorsi, la Giunta municipale ha approvato una delibera (la n.153 del 16 luglio 2025) che dà il via alla pubblicazione di un bando per l’affidamento della struttura. L’idea è trovare un soggetto in grado di gestire Torre Xiare, riportandola a nuova vita con attività sociali, culturali e turistiche.

“La presenza costante di volontari – spiega il sindaco – sarà anche un deterrente contro gli ingressi illegali. Torre Xiare non sarà mai trascurata: vogliamo farne un simbolo di legalità, sport, cultura e bellezza”.

Infine, Stabile invita la cittadinanza a mantenere alta l’attenzione e garantisce massima disponibilità al confronto: “Siamo pronti a mostrare i progetti e lo stato dei lavori a chiunque voglia toccare con mano il nostro impegno”.