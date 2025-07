“Non esistono cittadini di serie B”: Trapani pronta al suo primo storico Pride

21/07/2025 06:00:00

“Il 26 luglio Trapani vivrà qualcosa che non ha mai visto. Sarà un vento eclatante, un vento di diritti, di orgoglio e di libertà”. Paul Herrera sorride ma le sue parole pesano come pietre. Dopo 26 anni a Trapani, lui sarà il volto del primo Pride della città, organizzato da Shorùq Arcigay Trapani.

Un evento storico, sì. Ma anche un atto politico e un grido di libertà. “Non siamo cittadini di serie B”, dice Herrera. “Paghiamo le tasse, il bollo, la luce. Perché non possiamo avere gli stessi diritti? Perché una coppia omosessuale non può adottare un bambino? L’amore non ha etichette”.

Trapani si prepara a colorarsi. Le strade accoglieranno bandiere, musica e voci di chi per anni è rimasto invisibile. “Quando arrivai qui la comunità LGBT+ era nulla. La cultura era dura, poco accogliente. Ma oggi grazie ai giovani e ai social qualcosa sta cambiando”.

Non mancano le polemiche. C’è chi parla di “provocazione”. Ma Herrera risponde: “Non è provocazione. È normalità. È la voglia di vivere senza dover giustificare chi siamo. In Costa Rica i ragazzi LGBT+ hanno associazioni che li aiutano a trovare il loro posto nel mondo. Qui invece spesso si preferisce il silenzio. Questo è il vero problema”.

Il Pride non sarà solo una parata. Ci saranno eventi, incontri e spazi di confronto. “Siamo tutto e tutto. Non esistono differenze tra uomo e donna, etero o non etero. Questa deve diventare la normalità”.

E proprio la frase – “tutti siamo tutto e tutto” – non è solo un gioco di parole. Racchiude un significato più profondo, quasi filosofico. È l’idea che ogni cosa e ogni persona siano parte di un’unica realtà, interconnessi, senza confini rigidi tra ciò che è “io” e ciò che è “altro”. Un concetto che riecheggia il pensiero di chi vede l’esistenza come un flusso continuo, dove le identità non sono gabbie ma sfumature. Una visione che invita a superare barriere e categorie, riconoscendo che tutto dipende da tutto il resto.

E quando gli chiedi se lascerebbe Trapani per un Paese con più diritti, risponde senza esitazione: “No. Voglio che chi viene dopo di me trovi qui le stesse opportunità che altri hanno altrove. La lotta va fatta oggi, per una vita libera domani”.

Il 26 luglio Trapani sarà attraversata da orgoglio e determinazione. E forse, per la prima volta, la città capirà che non si tratta di dividere, ma di unire.

PROGRAMMA

17:00 – Raduno

Piazza Martiri d’Ungheria: inizio raduno dei partecipanti.

Preparazione del corteo.

18:00 – Partenza del corteo

Percorso:

Via G. Battista Fardella

Via Passaneto

Lungomare Dante Alighieri

Via Scudaniglio

Via Fardella

Arrivo in Piazza Vittorio Veneto

Carri partecipanti (in ordine di sfilata):

Shorùq (associazione organizzatrice)

Sapurito, Electrolab, Blackout

Trapani Comix & Trapani Film Festival

Dancing Queen Event

FFK Collective & Tattoogarage by Inkdaco

Chiudono la parata: Sparc e Terra Sonora

20:30 – Eventi in Piazza Vittorio Veneto

Interventi politici e sociali

Testimonianze dal palco

Momenti di intrattenimento

Traduzione LIS per persone sorde

Stand: Zak Radio, Tp24, Malattie Infettive Ospedale Paolo Borsellino (test HIV anonimi e gratuiti, prevenzione)

Servizi garantiti:

Bagni accessibili in 3 esercizi commerciali lungo il percorso

Bagni chimici no gender in piazza

Area decompressione per momenti di quiete

Ambulanza con personale medico e infermieristico

23:00 – After Pride

AC Beach Life Style

DJ set, performance, festa fino alle 03:00

Ingresso 15 € con consumazione (parte del ricavato a Shorùq – Arcigay Trapani)