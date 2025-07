La settimana sportiva: il Marsala Volley in serie A2 - L'Acireale dice no ad Antonini

21/07/2025 06:00:00

• Volley: dopo due stagioni in serie B1 la società cara al Presidente Massimo Alloro è riuscita ad approdare in serie A2. A favorire i lilibetani è certamente stato l'ottimo risultato ottenuto nella passata stagione, la finale persa contro Fasano ha comunque posizionato il sodalizio marsalese tra le prime società a poter ambire al salto di categoria, ma anche i programmi di voler vincere la B1, la solidità societaria ed una ormai acclarata positività finanziaria hanno contribuito non poco ad ottenere la categoria. Non sono pochi i commenti positivi sui social per questo evento che era davvero atteso da tutti. In attesa di presentare il roster la società comunica i primi nomi di giocatrici confermate: l'opposto Barbara Varaldo, la schiacciatrice Beatrice Pozzoni, la centrale Giulia Caserta, la centrale Chiara Cecchini, la palleggiatrice Erin Grippo e la schiacciatrice Martina Bondavalli. La società conferma anche le figure di Coach Lino Giangrossi ed il secondo Lucio Tomasella. Sfuma invece l'arrivo della forte schiacciatrice greca Stamatia Kyparissi che ha preferito rimanere in A1 in terra natìa.

• Calcio serie C: 330 mila euro, due rate, zero titoli. Finisce così, almeno per ora, il corteggiamento serrato di Valerio Antonini all’Acireale Calcio. L’imprenditore romano, già patron del Trapani ha ricevuto un secco “no” dal presidente granata Giovanni Di Mauro. Per Antonini, quella rifiutata era un’offerta seria. Per Di Mauro, era irricevibile. Per gli osservatori, l’ennesimo esempio di due narrazioni parallele e inconciliabili. “L’Acireale non è una pedina di mercato, dichiara Di Mauro. È storia, identità e orgoglio del territorio”, Una frase che suona come una dichiarazione d’indipendenza calcistica e culturale. E infatti, il club ha completato l’iscrizione alla prossima Serie D e ha confermato la volontà di proseguire il progetto sportivo in autonomia. L’Acireale resta così nelle mani siciliane di Di Mauro, almeno per ora. Qualche ora dopo un gruppo di facinorosi ha creato caos sotyto casa del Presidente Di Mauro, scene che nulla hanno a che fare con la passione sportiva e che dimostrano quanto la tensione intorno al futuro dell’Acireale sia ormai ben oltre le righe. Antonini ha condannato gli episodi di violenza ed espresso solidarietà a Di Mauro. Sul fronte mercato il Trapani completa l'attacco con gli ingaggi di Luigi Canotto e Manuel Fischnaller, due accattanti di grande esperienza che innalzano il livello della rosa a disposizione di Salvatore Aronica.

• Basket: il Trapani Shark ha annunciato due ingaggi, quello di Matt Hurt, ala grande di Rochester, in Minnesota, nell'ultimo anno protagonista in Australia, e di Alessandro Cappelletti, play proveniente da Sassari. Hurt è un'ala grande di 206 centimetri e 107 chili, che dopo aver provato l'esperienza in Nba con i Memphis Grizzlies ha deciso di trasferirsi in Australia ai South East Melbourne Phoenix, riuscendo a mostrare tutto il suo potenziale chiudendo la stagione con 20 punti di media a partita e oltre 7 rimbalzi a gara. Se Hurt può rappresentare una scommessa, Cappelletti è l'usato sicuro, perché si tratta di un play di grande esperienza e che in carriera ha già vinto la Champions League, quando era alla Virtus Bologna. Negli ultimi anni ha militato prima a Verona e poi a Sassari per due anni, migliorandosi nella seconda stagione nella quale ha sfiorato i 10 punti di media a partita e tirando con il 33% da 3 punti.

• Pallamano: la Fiorenergia Pallamano Marsala piazza la sua Under 16 maschile al terzo posto del Campionato Italiano di Beach Handball di Marina di Grosseto. Un risultato straordinario che certifica il grande lavoro con i giovani del sodalizio lilibetano vero motore delle prestazioni positive di questi ultimi anni. I lilibetani inseriti nel girone A hanno battuto il Sannio per 2-0 (40/4 - 32/5), il Grosseto per 2-0 (28/11 - 32/14) ed il Ventimiglia per 2-0 (30/14 - 30/14). In semifinale i ragazzi di Vito Di Giovanni hanno perso contro l'Albatro di Siracusa per 2-1 (19/18 - 20/25 - 8/6). Nella finalina per il terzo e quarto posto i marsalesi hanno nuovamente sconfitto il Grosseto per 2-0 (36/22 - 25/18). Le ragazze dell'Under 16 femminile hanno copiato ed incollato il risultato dei maschietti conquistando anch'esse la terza posizione in classifica finale. Dopo un difficile girone unico in cui si sono contate tre vittorie ed una sconfitta, vinceranno la finale 3° e 4° posto contro il Chiaravalle per 2-0 (17/14 - 22/16).

• Tennis: Marsala si conferma ancora una volta punto di riferimento per il tennis nazionale, ospitando un’edizione da record del celebre Torneo Nazionale Open, giunto alla sua ottava edizione per la categoria maschile e alla sua prima, attesissima edizione per quella femminile. L’evento, organizzato con cura e passione dalla Società Canottieri Marsala, presieduta dall’avvocato Renzo Carini, ha richiamato l’attenzione di tennisti e appassionati da tutta Italia. Merito dell’eccezionale lavoro del direttore del torneo, il maestro Nicola Barraco, che è riuscito a trasformare questa edizione in un vero e proprio spettacolo sportivo, portando a Marsala nomi di spicco del panorama tennistico nazionale e internazionale. Tra i campioni in gara, spiccano Riccardo Bonadio, atleta con esperienza nei circuiti ATP, Antonio Massara, Salvatore Caruso, ex top 100 al mondo, Nicolò Catini, Antonio Caruso, e tra le protagoniste del tabellone femminile Federica Di Sarra, Lisa Sabino, Giulia Maria Paternò e molte altre giocatrici di alto livello.

• Calcio Femminile: la Virtus Femminile Marsala dopo aver vinto il Campionato Interregionale della scorsa stagione approda in quella serie C nazionale tanto agognata e, per capacità dimostrate negli anni, tanto meritata. Un torneo che porterà le azzurre di Mister Valeria Anteri, escludendo le avversarie siciliane, in giro per la Calabria, la Puglia e la Campania a dimostrazione di quanto impegnativo sia affrontare questa sfida dal sapore calcistico elevato e d'altri tempi. Davvero complimenti alle lilibetane che così hanno dimostrato di aver lavorato in questo progetto dal primo giorno utile. Contattata dalla redazione sportiva di tp24, Valeria Anteri ci ha raccontato di una metamorfosi professionale molto interessante in cui diversi uomini e donne di alto profilo saranno inseriti per far crescere il progetto. Ovviamente siamo in attesa dei comunicati o di una imminente conferenza stampa che illustri la metamorfosi e ci faccia conoscere gli uomini e le donne che renderanno grande il Marsala Calcio Femminile.

• Paralimpico: ancora un trionfo per l’atleta di Salemi Renato Adamo ai Campionati Italiani Assoluti di Atletica Paralimpica svoltisi il 12 e il 13 luglio scorsi, presso lo stadio di atletica di Grosseto, in Toscana. Un evento sportivo, quello di Grosseto, di notevole spessore sportivo e agonistico, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia e in cui, ancora una volta, la “Società Parco Sport” di Altofonte ha dato conferma di essere tra i club siciliani con una consolidata esperienza, e di essere una delle società più competitive a livello nazionale, grazie al suo tecnico Luigi Bentivegna. Anche in questa occasione, il runner salemitano Renato Adamo e’ tornato a casa con il ricco bottino di ben tre medaglie d’oro: rispettivamente nei 100m, 200m e 400m nella categoria T45. Di grande rilievo, che tanto ha impressionato gli esperti del settore, il suo tempo di 14,93 secondi nei 100m, di poco inferiore al suo record personale. A prescindere dall’aspetto agonistico, in questo tipo di manifestazione si respira sempre un clima di solidarietà che va al di là della vittoria sportiva.

• Padel: prosegue l’impegno dello Sport Club Maggio nella promozione del Padel e del Tennis con i propri impianti, siti in contrada Casazze a Marsala, ma anche con le proprie squadre sociali: ben 5 maschili e 1 femminile per i tornei di TPRA Coppa Italia e 2 maschili e 1 femminile per la D2. In particolare, nella stagione appena trascorsa, lo Sport Club Maggio ha piazzato la Squadra Celeste maschile, capitanata da Guido Roperti, sul podio più alto del Campionato Provinciale, perdendo solo alle semifinali del Campionato Regionale. Invece la Squadra femminile di serie D 2, capitanata da Eliana Maggio, si è classificata al primo posto, da imbattuta, e sarà impegnata per gli spareggi per la D 1 che si terranno a settembre, così come la squadra A maschile di serie D 2, capitanata da Daniele Curatolo. Gli altri componenti delle squadre piazzate sono Sandro Maniscalco, Benny Cialona, Gaspare Cappitelli, Dario Angileri, Piero Mannone, Giovanni De Martino, Nino Ricciardi, Gaspare La Grassa, Salvatore Tranchida, Alessio Chirco, Benny Marino, Bruno Gennaro, Paolo Gerardi, Alessandro Amato, Sandro Maniscalco, Cintia Analia Albertini, Rosita Frazzitta, Cecilia DeBlasi, Renata Messina, Alessandra Marano, Carla Curatolo. Per questo motivo giovedì 17 luglio, soci e amici dello Sport Club, alla presenza del presidente Nino Maggio e degli sponsor, si sono riuniti presso il Lido Boeo di Marsala per brindare all’annata sportiva appena trascorsa e inaugurare la prossima, quella del 2025/2026, con lo stesso spirito già mostrato nei primi due splendidi anni di attività.

• Ciclismo: a Marsala prende ufficialmente il via l’Associazione Sportiva Dilettantistica Leoni Team, una nuova realtà che unisce sport, amicizia e spirito di comunità. Un progetto nato dall’entusiasmo di un gruppo di appassionati, determinati a costruire un punto di riferimento per il ciclismo locale. L’associazione, guidata dal Presidente Giovanni Genna e dal Vicepresidente Lorenzo Martinico, nasce con l’obiettivo di promuovere il ciclismo come disciplina sportiva e stile di vita, puntando su impegno, crescita personale, divertimento e condivisione. L’ASD Leoni Team si fonda sui valori della lealtà, della dedizione e del rispetto, offrendo a tutti gli atleti – esperti o alle prime pedalate – un ambiente sano e stimolante in cui migliorarsi e fare squadra. Per qualsiasi informazione basta visitare la pagina Facebook ufficiale “Leoni Team”, dove seguire tutte le novità, gli eventi e i programmi dell’associazione.