Pantelleria, grazie a Giorgio Armani arriva per la prima volta l’acqua potabile a Gadir

22/07/2025 17:13:00

È un giorno storico per Pantelleria: per la prima volta è stata erogata l’acqua potabile nelle baie di Cala Gadir e Cala Tramontana. Un risultato reso possibile grazie alla generosa donazione di Giorgio Armani, cittadino onorario dell’isola, che in questi luoghi ha trovato rifugio e ispirazione.

Come racconta Pantelleria Internet, la svolta nasce da un gesto di gratitudine. Tre anni fa, un violento incendio minacciò la villa dello stilista a Cala Gadir. Le fiamme furono fermate in extremis grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, del Corpo forestale e della Protezione civile. L’incendio si arrestò proprio in prossimità del palmeto dell’abitazione di Armani. Da allora, lo stilista – che fu definito da Alberoni “il principe del Rinascimento italiano” – ha deciso di restituire qualcosa alla comunità che aveva protetto il suo angolo di paradiso.

Così, attraverso la Giorgio Armani S.p.A., ha donato 800 mila euro al Comune di Pantelleria. I primi 100 mila euro sono stati impiegati per il ripristino del Campo Gentile, mentre i restanti 700 mila sono stati destinati alla realizzazione della rete idrica di Cala Gadir e Cala Tramontana, al completamento del sistema fognario con impianto di fitodepurazione a Gadir, alla costruzione di un serbatoio per l’accumulo idrico utile anche ai mezzi di soccorso antincendio e all’installazione di un pontile galleggiante “Candock” per le imbarcazioni della baia.

Il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta comunale con la delibera n. 63 del 21 marzo 2024, è stato affidato nel giugno dello stesso anno alla ditta DE.RE.CO. srl, con un ribasso del 27,94% sull’importo a base d’asta di 570.985,39 euro. Durante l’esecuzione dei lavori, sono state aggiunte alcune opere non previste inizialmente, tra cui l’ampliamento della rete idrica a Cala Tramontana e nuovi interventi sul sistema di depurazione. Una perizia di variante, approvata con delibera n. 204 del 24 giugno 2025, ha portato il totale complessivo dell’intervento a 749.193,01 euro. La spesa aggiuntiva è stata coperta con fondi del bilancio comunale.

Oggi, finalmente, il collaudo della rete idrica è stato completato e per la prima volta l’acqua potabile ha raggiunto Cala Gadir. Un risultato concreto e simbolico, che unisce l’impegno civile, la generosità privata e l’amore per un’isola che continua a incantare.