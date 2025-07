22 Luglio: Sala resta, gli eccessi di Israele a Gaza, in sei a processo per Cutro

22/07/2025 07:23:00

E' il 22 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il sindaco Sala resta al suo posto. Nell’autodifesa in consiglio comunale ha detto di avere le mani pulite. Si è dimesso invece l’assessore Tancredi

• Ghislaine Maxwell sarebbe pronta a parlare dei rapporti che l’ex socio e compagno Epstein aveva col presidente Trump

• Israele ha lanciato una nuovo offensiva nell’area di Deir al Balahva, la meno colpita di Gaza. Il governo israeliano è stato aspramente criticato da 28 paesi (Italia compresa) per gli eccessi compiuti sulla popolazione civile palestinese

• Il leader palestinese Abu Mazen ha telefonato a papa Leone XIV, hanno parlato di rispetto del diritto umanitario. Il Vaticano ha poi confermato il riconoscimento dell’entità palestinese in Cisgiordania

• Alcune grandi aziende francesi produrranno droni anche militari direttamente in territorio ucraino

• Il direttore d’orchestra russo Valery Gergiev non dirigerà il concerto in programma alla reggia di Caserta



• Dopo gli scrutini definitivi è stato confermato che i liberal-democratici, al governo del Giappone dagli anni ‘50, hanno perso la maggioranza

• Appartiene a Emanuela Ruggeri, 32 anni, il cadavere trovato domenica lungo la via del Mandrione a Roma. Si ipotizza una morte per overdose

• Francis Kaufmann è il padre della piccola trovata morta con la madre a Villa Pamphili: lo ha certificato l’esame del Dna

• Sei militari sono stati rinviati a giudizio per il naufragio al largo di Cutro nel quale morirono 94 migranti

• In Bangladesh 20 persone sono morte in un incidente aereo

• È stato trovato senza vita a Ibiza Michele Noschese, 35 anni, napoletano, famoso col nome di dj Godzi. Familiari e amici sostengono sia stato ucciso dalla polizia spagnola

• Un gruppo di hacker ha violato la rete Microsoft: allarme anche in Italia per le banche dati

• È andata in tilt la piattaforma Inps per gli assegni di disoccupazione, disagi per chi li aspetta

• A Boston la sindaca ha fatto cancellare le strisce tricolori del quartiere italiano ma qualcuno le ha ridipinte

• La Cina vuole costruire la più grande centrale elettrica del mondo

• Un uomo di 62 anni è morto risucchiato dalla macchina per la risonanza magnetica

• La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il tetto di sei mesi per l’indennità di licenziamento e ha stabilito che anche le donne di coppie omogenitoriali potranno accedere al permesso obbligatorio riservato ai papà

• L’Italia ha vinto il campionato europeo di Basket Under 20

• Pogačar ha mal di gola ma oggi correrà comunque al Tour de Francesco

• Venus Williams torna in campo dopo 16 mesi di assenza, nel torneo Wta 500 di Washington (21-27 luglio)

• Sono morti il fotografo Salvatore Giglio (77 anni), la cantante brasiliana Preta Gil (50, figlia di Gilberto), l’attore statunitense Malcolm-Jamal Warner (55)



Titoli

Corriere della Sera: Sala si difende: io vado avanti

la Repubblica: Sala: “Ho le mani pulite”

La Stampa: Sala: “Ho le mani pulite” / Dal Pd fiducia a tempo

Il Sole 24 Ore: Gas liquefatto, l’import aumenta del 35% / Raddoppiano gli acquisti dagli Usa

Avvenire: Pressioni su Gaza

Il Messaggero: Sala: le mie mani sono pulite

Il Giornale: “Ho le mani pulite” / Sala resta ma scppia / la grana dei bonifici

Leggo: Tank e fame, l’agonia di Gaza

Qn: Le mie mani / sono pulite

Il Fatto: Sala si assolve come Toti: / colpa di giornalisti e pm

Libero: Sala resta, Milano s’arresta

La Verità: Sala dimezzato si incolla alla sedia

Il Mattino: Campania, cadono i veti su Fico

il Quotidiano del Sud: Sala va avanti, l’assessore no

il manifesto: Casa per casa

Domani: Sala non molla: «Ho le mani pulite» / Ma il dossier sullo stadio agita il Pd