Droga, armi e guida in stato di ebbrezza a San Vito

22/07/2025 11:47:00

Controlli straordinari dei Carabinieri a San Vito lo Capo per contrastare le violazioni al codice della strada e rafforzare la sicurezza urbana. I militari della Compagnia, su indicazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Trapani, hanno effettuato nei giorni scorsi diversi posti di controllo in punti strategici della città.

Durante le operazioni sono scattate sei denunce.

Un cittadino straniero di 26 anni è stato sorpreso in flagranza mentre cedeva una dose di hashish a un altro straniero. Un alcamese di 40 anni è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico da 15 cm . Un 58enne di Milano è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico superiore a 2,50 g/l , ben oltre il limite consentito. Un altro automobilista alcamese, classe ’93, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza . Un 32enne di Alcamo e un cittadino romeno del 1989 sono stati denunciati per guida senza patente , mai conseguita.

Nel corso dello stesso servizio, i Carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Trapani due persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade e prevenire reati legati a droga e armi.