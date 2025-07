A Marsala il secondo incontro della rassegna "Ricordando Paolo Borsellino"

22/07/2025 11:03:00

Venerdì 25 luglio, alle ore 18.30, si terrà il secondo incontro della terza edizione della Rassegna estiva "Ricordando Paolo Borsellino. Come seguire il suo esempio".

L'incontro si concentrerà su un tema di grande attualità: "L'attuale legislazione antimafia è appropriata a contrastare la mafia?".

A intervenire sarà il dott. Fernando Asaro, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, che discuterà le misure giuridiche attualmente in vigore per combattere la criminalità organizzata, mettendo in luce gli strumenti più efficaci e le eventuali lacune della legislazione antimafia.

L’iniziativa si terrà nella Sala Conferenze "M. L. Famà" del Museo Archeologico Lilibeo di Marsala, un luogo simbolico che ospita eventi di grande rilevanza culturale e sociale. Questo evento si inserisce all'interno di un progetto più ampio, organizzato dall'Opera Mons. Gioacchino Di Leo e dall'Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Mazara del Vallo. La rassegna vuole ricordare la figura di Paolo Borsellino, magistrato simbolo della lotta contro la mafia, e riflettere sul suo esempio di coraggio e impegno civile.

Il ciclo di incontri, che proseguirà fino al 12 settembre 2025, rappresenta un’occasione per approfondire tematiche di grande importanza sociale e legale, stimolando una riflessione collettiva sulle sfide ancora aperte nella lotta alla criminalità organizzata.

L'ingresso è aperto a tutti, e per informazioni è possibile contattare il numero 393 9114018.