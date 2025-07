Nino Buonocore in Jazz apre l’VIII Rassegna “’a Scurata cunti e canti al calar del Sole”

22/07/2025 15:36:00

Venerdì 25 luglio 2025, alle ore 19:00, il cuore pulsante della riserva naturale dello Stagnone, a Marsala, ospiterà il primo grande evento dell'VIII edizione della Rassegna “’a Scurata cunti e canti al calar del Sole – Memorial Enrico Russo”.

Il suggestivo teatro a mare “Pellegrino 1880”, incastonato nelle vasche delle antiche Saline Genna, sarà lo scenario perfetto per l'esibizione di Nino Buonocore, che presenterà il suo repertorio in una inedita versione jazz.

L'artista, una delle figure più importanti della musica leggera italiana, celebre fin dagli anni '80 per brani come “Scrivimi” e “Rosanna”, si esibirà insieme ad un gruppo di musicisti d'eccezione: Alfonso Deidda al pianoforte, Antonio de Luise al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. L’interpretazione jazz di Buonocore promette di arricchire i suoi successi più amati, che da anni fanno parte del panorama musicale nazionale, con nuove sfumature e improvvisazioni, esaltate dalla magia del tramonto sulle Isole Egadi. Il concerto, che avrà luogo all'interno di un teatro ecosostenibile costruito in tufo, legno e sale, si inserisce in un contesto naturale unico.

La bellezza del paesaggio si fonde con la musica, mentre il sole scende all'orizzonte, dipingendo il cielo e il mare di colori intensi. L’evento si propone come un’esperienza sensoriale completa, in cui il jazz si mescola con la poesia visiva del crepuscolo. Nel corso della serata, Buonocore, accompagnato dalla sua band, riproporrà brani che hanno segnato la storia della musica italiana. La sua chitarra e la sua voce saranno il cuore di un concerto che spazierà tra i classici della musica leggera e la libertà espressiva del jazz. Tra i pezzi in programma, oltre ai già citati “Scrivimi” e “Rosanna”, non mancheranno anche “Abitudini” e “Sabato, domenica e lunedì”, brani che hanno reso famoso Buonocore per la sua capacità di mescolare melodie dolci e testi profondi. Questo concerto-evento segna l’inizio di una rassegna che promette di regalare altre emozioni uniche nei giorni successivi. La manifestazione, ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala (MAC), prevede una serie di eventi che si svolgeranno fino alla fine di agosto. Ogni appuntamento della rassegna, che celebra la bellezza della musica e delle arti, si terrà al Teatro a Mare “Pellegrino 1880”, un luogo simbolo della città che per la sua unicità è già un'attrazione di per sé. Il direttore artistico della rassegna, Gregorio Caimi, sottolinea l’importanza di unire la musica alle peculiarità del territorio: "Arte e bellezza qui si declinano con le sonorità jazz, perfettamente in linea con l’armonia del luogo.

La poesia si fa canzone con interpreti d’eccezione come Nino Buonocore", ha dichiarato. Dallo sfondo delle Isole Egadi alla salina che accoglie gli spettatori, ogni elemento dell’ambiente contribuisce a creare un’atmosfera magica. Il presidente del MAC, Salvatore Sinatra, ha aggiunto: “La rassegna 2025 inizia con la grande musica, in un luogo unico, il Teatro a Mare, che incarna la bellezza della nostra terra e della nostra cultura. Quest’anno, il pubblico potrà godere di un’esperienza davvero speciale, dove l’arte si fonde con la natura e il patrimonio immateriale del nostro territorio”. Per chi desidera partecipare, i biglietti sono già disponibili online sul sito ufficiale della rassegna e presso l'agenzia “I Viaggi dello Stagnone”.

L'evento sarà anche l’occasione per una degustazione dei pregiati vini delle Cantine Pellegrino, che collaborano attivamente con la rassegna. La rassegna proseguirà con altri eventi imperdibili fino a fine agosto, spaziando tra musica, teatro e poesia. Tra i protagonisti della stagione ci saranno anche Eugenio Di Fraia, Paolo Gerbella, Lidia Schillaci e molti altri, tutti immersi nel suggestivo paesaggio dello Stagnone,