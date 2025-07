Selinunte e le sue fortificazioni: il secondo incontro del ciclo "Lilibeo Incontra"

22/07/2025 08:12:00

Giovedì 24 luglio, alle ore 19:00, il Giardino storico del Museo Lilibeo ospiterà il secondo appuntamento del ciclo "Lilibeo Incontra", dedicato alla riscoperta delle città della Sicilia antica.

Dopo l’approfondimento su Mozia, sarà la volta di Selinunte, una delle colonie più importanti della Sicilia, fondata dai Megaresi e tragicamente distrutta dai Cartaginesi nel 409 a.C.

Il ciclo di incontri, che esplora le radici storiche e culturali della Sicilia, si concentrerà sulle nuove scoperte archeologiche relative alla città di Selinunte, con particolare attenzione alle sue fortificazioni. Interverranno gli esperti Aurelio Burgio, Giovanni Polizzi del Dipartimento Culture e Società dell’Università di Palermo, e Marco Correra di ArcheOfficina – Soc. Coop. Archeologica, che presenteranno le recenti ricerche topografiche e gli scavi effettuati nell’area. Polizzi esporrà i risultati delle indagini condotte in collaborazione con l’Istituto Archeologico Germanico di Roma, mentre Correra illustrerà gli sviluppi di un progetto di ricerca sul Parco Archeologico di Selinunte che ha portato alla scoperta di una nuova cinta muraria e della Porta Nord, nel sito di Galera-Bagliazzo.

Le ricerche sul campo e le scoperte recenti saranno presentate in modo coinvolgente e interattivo, con il supporto di immagini e filmati che faranno rivivere la storia della città. Il dialogo tra i relatori consentirà al pubblico di comprendere meglio l’importanza archeologica e storica di Selinunte, un sito che continua a suscitare l’interesse di studiosi e appassionati. Come sottolineato dall'assessore alla Cultura, Scarpinato, l'iniziativa è una preziosa occasione per mettere in relazione le stratigrafie archeologiche e le diverse epoche storiche che hanno segnato il territorio siciliano.

"Questi incontri sono un volano per la promozione della nostra Sicilia, che attraverso la valorizzazione dei Parchi Archeologici diventa protagonista di un percorso di riscoperta storica e culturale", ha affermato Scarpinato. Il programma proseguirà con due appuntamenti successivi, il 3 agosto, con un incontro dedicato alla Sicilia islamica attraverso i reperti medievali rinvenuti a Marsala, e il 24 agosto, quando il focus sarà su Erice e il suo legame con il sacro.

La direttrice del Parco, Anna Occhipinti, ha sottolineato l'importanza di un programma estivo che unisce cultura e intrattenimento: "Un altro interessante appuntamento dell’estate al Parco – afferma Occhipinti – che offre quest’anno un programma molto vario e articolato con momenti culturali, come questo ciclo di conversazioni, che si alternano all’intrattenimento ‘di qualità: dalle performance teatrali ai concerti, ai talk letterari. Dopo l’approfondimento sull’archeologia selinuntina, chi lo desideri potrà fermarsi e partecipare allo spettacolo WaterProof della compagnia teatrale friulana Drammadilli, incentrato su tematiche ambientali. Un’esperienza teatrale multisensoriale e inclusiva, grazie all’utilizzo del linguaggio LIS (Lingua dei Segni Italiana) e di sovratitoli, per spettatori non italofoni, che non mancherà di stupire".

L’incontro di giovedì 24 luglio si preannuncia come un evento ricco di spunti e approfondimenti, offrendo l’opportunità di scoprire e apprezzare ancora di più la storia e la bellezza di uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia antica.