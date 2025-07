Selinunte Estate: tre eventi tra miti, musica e suggestioni al sorgere del sole

22/07/2025 17:41:00

La programmazione dell'Estate di Selinunte prosegue con una serie di eventi dal forte impatto emozionale.

Il Parco archeologico di Selinunte, in collaborazione con CoopCulture e Genìa, continua a offrire esperienze culturali uniche, immerse nella bellezza dei luoghi storici, con oltre 60 appuntamenti in questa edizione.

La terza settimana del festival è un viaggio tra la mitologia, la musica italiana e le vibrazioni sonore all'alba, per unire la potenza del passato con le suggestioni contemporanee. A partire dal 23 luglio, il pubblico potrà vivere l’emozione di un incontro tra la narrazione antica e l'arte teatrale moderna.

Mercoledì 23 luglio alle ore 21, il Parco di Selinunte ospiterà Andromeda e Perseo, un dramma che fa parte del circuito Teatri di Pietra. La regia di Gianfranco Perriera, con gli attori Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco, racconta uno dei miti più affascinanti della mitologia greca. Perseo, figlio di Danae e Zeus, cresce prigioniero ma trova il coraggio di sfidare il destino, affrontando la morte e liberando Andromeda, incatenata a uno scoglio per il peccato della madre.

Lo spettacolo esplora temi universali come l'amore, la speranza e la giustizia, presentando una riflessione sul valore della libertà. Un evento che fonde tradizione e innovazione. Il biglietto è di 15 euro.

Giovedì 24 luglio, sempre alle 21, sarà la volta di Un secolo di canzoni, un tributo alle grandi voci italiane, da Puccini a Marta sui Tubi. Giovanni Gulino, leader storico della band siciliana, si esibirà con Fabrizio Mocata al pianoforte e Mato Francesco Sciacca alle percussioni. Insieme, reinterpreteranno brani di Lucio Dalla, Franco Battiato, Adriano Celentano, ma anche le canzoni più recenti di Tiromancino e Brunori Sas, in un incontro musicale che celebra la grande tradizione cantautorale italiana. L'evento è arricchito dalla partecipazione della cantante Laura Calia e del chitarrista Giuseppe Sinacori. Un’occasione per ascoltare i pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana, con un tocco intimo e personale. Biglietto: 20 euro.

Venerdì 25 luglio alle 5.30, il Parco archeologico di Selinunte offrirà un’esperienza unica, che unisce musica e natura, in attesa dell'alba. Il concerto Manas - Vibrazioni di luce sarà un incontro tra arpa e violoncello, interpretato da Giorgia Panasci e Giulia Cusumano. Le due artiste guideranno il pubblico in un viaggio sonoro che mescola melodie ancestrali, improvvisazione e suggestioni cinematografiche, per una riflessione profonda sul paesaggio e la spiritualità. L’esperienza si svolgerà nel buio del parco, con l’attesa dell'aurora che aggiungerà un ulteriore strato di intensità emotiva. Un biglietto per entrare in un’atmosfera fuori dal tempo, per soli 5 euro. Con questi eventi, l'Estate di Selinunte si conferma un palcoscenico che sa unire l’antico e il moderno, il mito e la musica, offrendo esperienze che arricchiscono e coinvolgono il pubblico in modo profondo. Non resta che partecipare, per vivere in prima persona queste emozioni in uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia. Per informazioni e biglietti: www.coopculture.it